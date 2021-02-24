Слова благодарности в адрес сотрудников полиции МО МВД России "Навашинский" выразил Мишель Коне Диссикует - уроженец африканской республики Кот д`Ивуар.

Мишель Коне Диссикует: Хочу выразить слова благодарности в адрес сотрудников вачской полиции за оперативную помощь и оказанную поддержку. Не ожидал, что так быстро разрешится моя ситуация. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

А помогли ему полицейские в ситуации, которая в точности повторила известную сцену из фильма "Брат", когда Данила объяснял американскому дальнобойщику, что его машина - кирдык.

О попавшем в сложное положение водителе сообщили сотрудники диспетчерской службы. На место происшествия (трасса Нижний Новгород - Касимов возле села Филинское Вачского района Нижегородской области) выехали сотрудники следственно-оперативной группы. На обочине они увидели автомобиль, в котором находился замерзавший водитель.

Сколько бы еще простоял на морозе уроженец жаркой Африки, неизвестно, но ему на помощь пришли сотрудники МО МВД России "Навашинский". Водитель заглохшего авто рассказал полицейским, что он уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде, а в Вачу отправился, чтобы купить себе машину. Однако на обратном пути в ней сломался генератор.

Сотрудники полиции доставили замерзшего водителя до отдела полиции, напоили его горячим чаем, а затем вызвали эвакуатор и отвезли машину Мишеля в мастерскую, где авто отремонтировали.