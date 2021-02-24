По Волге и Уралу прошелся сильный мороз

На Средней Волге и Южном Урале стоят аномальные морозы. Температура воздуха в Самаре днем доходит до минус 30 градусов, ночью - до минус 35, а в Челябинске, соответственно, до минус 30 и минус 40, сообщают синоптики.

Впрочем, термометры на окнах самарцев по утрам подчас показывают рекордные минус 37. Мобильные "погодные" приложения предупреждают, что на улицу выходить опасно - минус 30 ощущается как минус 45 из-за шквалистого пронизывающего ветра и влажности от близости к Волге. Синоптики говорят, что температура воздуха в эти дни ниже климатической на девять градусов и более. В одном из районов Самарской области побит рекорд температурной аномалии февраля 1945 года.

Из-за морозов школьники с 1-го по 11-й классы в среду, 24 февраля, впервые в этом году в регионе не пошли учиться. Зато у коммунальщиков работы прибавилось. От холода не выдерживают трубы. Люди сообщают о прорывах водопровода и отключениях воды - количество аварий выросло в разы. Как сообщили "РГ" в "Самарской коммунальной компании", в некоторых районах города водопровод нуждается в замене, трубы местами лежат в нарушение правил - не на должной глубине, либо вообще тянутся над землей. Мороз бьет в первую очередь по таким "больным" местам. В одном из самарских дворов несколько машин оказались в ледяном плену. Вода из прорвавшейся трубы хлынула на внутриквартальную дорогу. Машины, стоявшие на парковке, вмерзли в ледяную корку колесами. А таксисты тем временем подняли ценник в два раза, а то и больше, в зависимости от километража.

А на Южном Урале ликвидируют последствия мощного холодного фронта. В День защитника Отечества в регион пришли аномальные морозы и снежные бури со скоростью ветра до 25 метров в секунду. Даже привычные к февральским морозам уральцы к таким катаклизмам оказались не готовы. Из снежных заторов на трассах всю ночь и полдня эвакуировали застрявших автомобилистов. Из-за переметов путей произошли задержки в движении поездов. А мощные порывы ветра оставили без электричества жителей 126 населенных пунктов.

С 16 часов было запрещено движение любого транспорта по трассам на юге области. Однако, по данным ГУ МЧС региона, за ночь была оказана помощь 1154 застигнутым в дороге южноуральцам, среди которых оказалось 76 детей. По разным данным, в снежную ловушку угодили от 240 до 400 автомашин. На юге области в зданиях школ и детских садов пришлось экстренно развернуть 15 пунктов временного размещения пострадавших.

В самом Челябинске возник транспортный коллапс из-за невыхода на линию трамваев. Как пояснили в мэрии, рельсы настолько быстро заметало снегом, что их очистка помогла лишь на короткое время. К счастью, занятия в школах из-за мороза отменили, и детям не пришлось мерзнуть на остановках.