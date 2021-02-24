Приставы обязали пермский минздрав купить "Спинразу" больным детям

Суд обязал министерство здравоохранения Пермского края предоставить больным детям дорогостоящий препарат "Спинраза", способный остановить развитие смертельной болезни. Однако ведомство не исполнило решения суда.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебным приставам пришлось прибегнуть к применению принудительных мер в отношении регионального министерства. За неисполнение требований суда приставы составили три протокола об административном правонарушении, по каждому из которых был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

В настоящее время дорогостоящее лекарство уже доставлено в Пермский край. Проводится подготовка юных пациентов к проведению процедуры.

Напомним, "Спинраза" - единственный зарегистрированный в России препарат, способный остановить развитие смертельной болезни спинально-мышечной атрофии. Препарат признан одним из самых дорогих лекарств в мире - цена одной инъекции составляет более восьми миллионов рублей.