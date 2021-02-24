Мемуары - жанр не самый популярный, на любителя. Это не детективы, любовные романы или триллеры, будоражащие кровь. Но порой сюжеты, рассказанные от первого лица, ничуть не уступают тем, что созданы фантазией писателей. Убедительное тому подтверждение - сериал "Живые мемории", показ которого состоялся в Нестеровском музее.

Одна серия - одна персона

Его жанр авторы - Ирина и Михаил Разумовские - обозначили как документально-анимационный. "Живые мемории" - это десять коротких анимационных фильмов, в основе которых лежат яркие, кинематографичные эпизоды из воспоминаний разных людей. Некоторых - Нестерова или Бунина - знают все, князя Львова и великую княгиню Ольгу Романову - только интересующиеся историей, а вот имена Анны Трояновской, Марины Шторх мало кому известны.

Тексты читают артисты, а происходящее иллюстрируются анимацией. И все это - на фоне музыки, написанной Кириллом Парастаевым (за исключением серии о композиторе Николае Метнере, где звучат метнеровские мелодии).

Одна серия - одна персона, один артист, один художник.

Остановись, мгновение!

Хоть проект "Живые мемории" и реализован на президентский грант, его не показывают на телеканалах, но его легко найти на YouTube.

Рекордсменом по просмотрам на сегодняшний день стала вторая серия, где отрывок из мемуаров Михаила Нестерова "О пережитом. 1862 - 1917 гг. Воспоминания" читает заслуженный артист России Кирилл Пирогов. Партнером серии выступил Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова.

Художник описывает 20 августа 1896 года - день освящения Владимирского собора в Киеве, который он расписывал вместе с Виктором Васнецовым.

Режиссер и художник анимации Валерий Кожин показывает, как это было. На глазах у зрителя он воссоздает Владимирский собор, фрески, самих художников (портретное сходство - поразительное!), гостей, собравшихся на торжество. Анимация хороша тем, что мгновенно может превратить кисть в руке художника в свечу, его рабочую одежду - во фрак, извлечь из небытия лица давно ушедших людей.

Кирилл Пирогов озвучивает текст неторопливо, давая возможность осознать каждое слово, представить происходящее во всех красках и понять, что Михаил Васильевич обладал, помимо художественного, еще и немалым писательским даром.

Под роликом пользователи оставляют восторженные отзывы - от "Наконец-то!" до "Смотрю и боюсь вздохнуть лишний раз, так пробирает увиденное и услышанное. Невероятно трепетно. Спасибо". "Голос Кирилла Пирогова проникает в каждую клеточку..."

Голос памяти

- Мы отбирали артистов и по типажу, и по органике, и по чтецкому дару. По тому, насколько артисту близок тот или иной персонаж, его тема и эпоха, насколько он соответствует ему по темпераменту. Хотели, чтобы было полное встраивание, - рассказала Ирина Разумовская. - В Анатолии Белом, таком утонченном и поэтичном артисте, сразу увидели Ивана Бунина. Мария Смольникова очень гармонично вписалась в рассказ о гимназистках и знаменитой Алферовской гимназии начала прошлого века. Евгению Князеву мы сразу предложили отрывок из детских воспоминаний князя Георгия Львова, видного общественного деятеля рубежа веков. Галина Тюнина прекрасно передала интонацию переломного времени 20-х, голодных, годов XX века в отрывке воспоминаний о Метнере, который был вынужден тогда навсегда покинуть Россию.

Первым чтецом, поддержавшим проект, стал народный артист России Алексей Гуськов, озвучивший воспоминания Всеволода Морозова.

- Это было когда я только еще вынашивала идею. Как корреспондент канала "Культура" я брала у него интервью на книжной ярмарке, где накупила мемуаров. Я стояла с охапкой книг, и он спросил: "А что у тебя в руках?" Узнав, что мемуары, сказал, что тоже любит их читать. И я ему тут же рассказала про задумку. Он сказал: "Если у тебя это пойдет, позови меня, я тебе прочту". И дал номер телефона, - вспоминает Ирина.

Алексей Гуськов порекомендовал артистов, они в свою очередь - других, и так проект обрел неповторимое многоголосье.

Художников тоже выбирали тщательно. Анимация, а не документальная хроника, и создают тот образный мир, особую атмосферу, куда погружается зритель. Сдавали каждую сцену. Особое внимание уделяли достоверности деталей. Если что-то не устраивало, это перерисовывали. Согласовывали цвета, текстуру. "Живые мемории" - настоящий калейдоскоп различных анимационных техник.

Многомерная Россия

За час с небольшим зритель успевает побывать в разных уголках России: от Владивостока до Санкт-Петербурга, и в разном времени. Знакомится с представителями различных сословий и узнает приметы исторических периодов. Самые ранние воспоминания - философа и богослова Гилярова-Платонова - относятся к середине XIX века. Наиболее поздние - Марины Шторх, дочери философа Шпета - к послереволюционным годам. И перед мысленным взором возникает многомерная Россия.

В основе каждой серии лежат цельные сюжеты, вычлененные из мемуаров. Подготовка к проекту заняла два года, за это время его авторы и участники прочитали десятки книг. Даже если что-то очень нравилось, но не могло быть вырвано из контекста, не включали. В эпизоде должна быть драматургия - начало, развитие, кульминация и конец, чтобы вызвать зрительский интерес.

- Например, Ивана Алексеевича Бунина мы застаем уже выкинутым из России. И нерв этой серии заключается в том, как он по ней по-своему, по-бунински, очень гордо тоскует. Это 1933 год, когда он узнает, что получил Нобелевскую премию. Но думает не о премии, а о том, как это событие воспринимается этой, как он пишет, "рассеянной Россией", - объяснила Ирина Разумовская.

Ключ к самопознанию

- Для меня "Живые мемории" - это мурашки памяти. Мы стараемся дать зрителю возможность вспомнить, кто мы такие и в какой стране живем, - подчеркнул идею проекта Михаил Разумовский. - Нам важна тема самопознания. Мы сами из молодежи и видим, что запрос на это есть, он даже растет. Но ответа в виде качественного контента пока нет. Мы придумали этот документально-анимационный сериал, потому что, читая мемуары, можно приобщиться к человеку, со всей его сложностью, понять, как жили на этой земле люди, как они мыслили, как видели свою страну и чем занимались.

Насколько это откликается у зрителей, можно судить по отзывам. "Бальзам. Этого так сейчас не хватает". "Ваши видео как мелодия из забытой музыкальной шкатулки, которую случайно задели: такие же изящные и немного грустные и напоминают о чем-то далеком и дорогом". "Это невероятные выпуски - оживают эпохи, проникают в самое сердце слова замечательных ее свидетелей благодаря голосу и интонациям талантливых актеров. Какие чудесные рисунки, художник великолепно вносит свой вклад в переживания от просмотра этих передач. Действительно, глубокие, волнующие и очень важные переживания. Задумка прекрасная, актуальная и для всех, кто просматривает эти выпуски (и всегда будет ожидать следующих) и для России".

Над "Живыми мемориями" трудились несколько десятков человек. Но помогали и целые коллективы - музеи, связанные с теми персоналиями, чьи мемуары ожили. В Уфе это - Нестеровский художественный музей, в Коктебеле - Дом-музей М.А. Волошина, в Москве - Государственный музей истории ГУЛАГА.

В тему

- Проект "Живые мемории" сделал нам фантастический подарок к 160-летию со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, - сказала заместитель директора Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова Светлана Игнатенко. - Я считаю, что это вклад в нашу республиканскую программу по увековечению памяти великого уфимца, которая началась в 2012 году. Напомню, что тогда у нас была огромная всероссийская выставка из 22 музеев страны, Нестеровские чтения, детский конкурс, затем установка памятника, открытие сквера. И вот наконец следующий этап, связанный с Москвой, куда он уехал маленьким мальчиком. Но, став москвичом, не порвал связи с родным городом. И вот через сто лет эта ниточка между Уфой и Москвой опять протянулась.

Следить за проектом можно на сайте: www.ktomy.media и на YouTube-канале: www.youtube.com/c/Ktomymedia