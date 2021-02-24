Учитель истории из Саратова Людмила Корнилова стала в стране третьим педагогом, получившим в 2016 году звание Героя Труда России. Коллеги по лицею математики и информатики, где она проработала много лет, считают ее скромным и отзывчивым человеком.

Несколько последних лет Людмила Корнилова работает в городской общественной палате, проводит уроки по отечественной истории для волонтеров. В феврале вышла на пенсию, 11 лет спустя после достижения пенсионного возраста.

- Что, на ваш взгляд, нужно сделать для пропаганды звания Героя Труда и вообще - популяризации труда? - cпрашиваю Людмилу Ивановну.

- Это трудный для меня вопрос. Мы сейчас живем в мире, где для человека многое зависит от того, есть ли у него вообще работа или нет. Сегодня много людей достойных, которые продолжают работать с любовью к своему делу, но их труд остается не замечен и не оценен.

Возьмите учителей, они же вообще не отдыхают. Когда с 1 февраля меня отправили на заслуженный отдых, первое время не знала, чем заполнить это вдруг освободившееся время. Потому что раньше 20 часов в сутки были заняты школьными делами. Почему-то об этом никто не вспоминает. Или врачи. Осенью мы с сыном заболели, в 10 вечера к нам пришла молоденькая девочка из поликлиники. Спрашиваю ее, мол, когда же вы домой попадете, а она отвечает: "Да у меня еще несколько вызовов". Вот почему об этом не рассказывать?