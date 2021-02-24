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25.02.2021 09:24

Усильте навыки управленца с "Формулой бизнеса" в ПФО

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
"Формула бизнеса: руководство к действию" - это масштабная онлайн-конференция, после которой вы закроете ноутбук, а с вами останутся пошаговые инструкции и чек-листы.
Фото: Формула бизнеса Фото: Формула бизнеса
Фото: Формула бизнеса

Онлайн остается с нами еще надолго, это факт. Теперь бизнес может существовать без офиса, а ваши сотрудники работать удаленно. Но почему вы по-прежнему скучаете по планеркам и не знаете, как контролировать свой отдел продаж? Как снова сделать выполнение всех задач прозрачным и замотивировать команду? Вы не единственный руководитель, кто столкнулся с подобными вопросами.

Решения есть, вы просто о них еще не знаете. Где и когда можно узнать? На онлайн-конференции "Формула бизнеса: руководство к действию" 11 марта. На конференции соберутся руководители всего Приволжского федерального округа, чтобы понять, как сегодня повысить результативность себя, команды и сохранить бизнес.

"Формула бизнеса: руководство к действию" - это масштабная онлайн-конференция, после которой вы закроете ноутбук, а с вами останутся пошаговые инструкции и чек-листы.

Регистрируйтесь на онлайн-конференцию уже сейчас.

Кто поделится практическими кейсами и инструкциями? Эксперты из Ветров и партнеры, Битрикс24, ГК Цербер и другие:

- Михаил Москотин, бизнес-тренер. Лучший тренер Soft-skills 2019. Автор восьми программ по продажам, лидерству и мотивации.

- Юрий Николаев, директор по продажам "Битрикс24" - Виталий Ветров, управляющий партнер юридической фирмы "Ветров и партнеры"

- Дмитрий Кот, директор агентства "Убедительный Маркетинг". Специалист по отстройке от конкурентов.

Посмотрите полную программу на сайте и убедитесь, что вас ждут пять часов практических знаний. Никакой теории. После конференции вы заберете с собой:

-Руководство по внедрению новых работающих подходов в работе с клиентами,

-Чек-лист по стратегическому планированию компании,

-План по тому, как отстроиться от конкурентов,

-Инструкции, как избежать финансовых потерь из-за юридических ошибок.

Для участия в "Формуле бизнеса: руководство к действию" зарегистрируйтесь по ссылке. Записи не будет. Не обманывайте себя, ведь вы все равно не найдете времени позже, чтобы ее пересмотреть. Только онлайн для быстрых и решительных.

Дополнительная информация по телефону +7 342 200 85 19 или электронной почте conference@solar.bi.

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