В Башкирии сбивший насмерть ребенка пьяный водитель получил 7 лет тюрьмы

В Стерлитамаке местный житель получил семь лет колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом. Расследованием дела занимался следственный отдел по Стерлитамаку СК по Республике Башкортостан. Собранные по делу доказательства суд признал достаточными для приговора 63-летнему жителю Стерлитамака. Мужчина признан виновным в преступлении по статье 264 УК РФ -"нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Происшествие произошло вечером 18 июня 2020 года. Пьяный водитель на своем автомобиле "Лада Калина" ехал по улице Белорецкий тракт Стерлитамака. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на тротуар и там сбил двух девочек-подростков. В результате ДТП одна из них скончалась в машине скорой помощи, а другой был причинен тяжкий вред здоровью и позже присвоена инвалидность.

Подсудимый признал свою вину и был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. А еще запретил ему садиться за руль на 2 года 6 месяцев после отбытия основного наказания. Кроме того, судом с него взыскано 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Приговор в законную силу еще не вступил.