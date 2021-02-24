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Рубрика: Культура

Дворец к юбилею

800-летие города юные нижегородцы встретят в обновленном центре творчества
Текст: Мария Волкова, Виктор Девицын
Российская газета - Неделя - Приволжье № 39(8390)
Одно из самых красивых и любимых нижегородцами зданий - Дворец детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова - сейчас переживает процесс реставрации. Уже в этом году один из символов 800-летия города должен встретить учеников обновленным, но при этом сохранить свою историческую красоту и величие.
Побывать в этом сказочном замке мечтал каждый ребенок. Фото: Александр Воложанин Побывать в этом сказочном замке мечтал каждый ребенок. Фото: Александр Воложанин
Побывать в этом сказочном замке мечтал каждый ребенок. Фото: Александр Воложанин

История этого здания началась в 1913 году. Известный симбирский архитектор и изобретатель Федор Осипович Ливчак приступил к проектированию здания Крестьянского поземельного банка. К реализации приступили на следующий год, основные работы завершились в 1915 году. Кстати, строительство не останавливалось, несмотря на события Первой мировой войны, когда все другие подобные работы были свернуты. Банк заработал в 1916 году, а в 1918-м прекратил свое существование, поскольку время для финансового учреждения было не лучшим. В 1920 году здесь разместились чиновники, а в 1935 году началось перепрофилирование здания под детские нужды.

Фото: РИА Новости
Городу Минина и Пожарского, Чкалова и Кулибина исполняется 800 лет

Работу возглавил архитектор Александр Яковлев, переехавший в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга.

- Он встречался с детьми, слушал их пожелания. В итоге здесь появился зимний сад с настенной живописью, у открытых окон стояли пальмы, вольеры с птицами, а в середине - фонтан. Была также комната сказок, - рассказал автор нынешнего проекта реставрации Владимир Молоканов.

Кстати, при разработке нового проекта также учли пожелания детей.

После реставрации дворец сохранит и черты эпохи 1914 года, и узнаваемые детали 1935-го: здание является объектом культурного наследия, поэтому главная задача авторов проекта - не нарушить красоту постройки. В частности, будут полностью заменены инженерные сети, здание обретет весь современный функционал. К слову, это первый капитальный ремонт за все время существования дворца: ранее проводились лишь поддерживающие работы.

- Без обновления и ремонта мы уже не могли, - говорит Наталья Панова, директор Дворца детского творчества имени Чкалова. - Всего того, что мы делали своими руками, было недостаточно. Зданию необходимо новое оборудование, мебель, которые мы планируем закупать. Во дворце занимаются три тысячи детей в тринадцати помещениях. Мы максимально сохраним все коллективы - и оркестр народных инструментов, и один из старейших коллективов "Группа юного кинолога", и другие. Но и обновление тоже будет.

По словам специалистов, есть вероятность того, что обновленное здание встретит учеников уже 1 сентября. Согласно контракту с подрядчиком реставрация должна полностью завершиться в декабре этого года.

Комментарий

Ольга Щетинина, куратор проекта, депутат ЗСНО:

- Когда мы начали думать над тем, какой современный функционал добавить любимому дворцу, то посоветовались и с педагогами, и с детьми. Дворец откроется в виде детского университета, или, как сейчас модно говорить, молодежной коллаборации. Ребята смогут развиваться по различным направлениям, получая дополнительное образование и совершенствуя свои лидерские качества. Это будет своего рода центр возможностей: у Дворца имени Чкалова очень сильна когорта выпускников, которые могут делать этот мир лучше.

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