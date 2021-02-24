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Рубрика: Общество

Сорванные новоселья

Почему в Саратове СК и прокуратура занимаются вопросами жилья для сирот
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 39(8390)
Из-за непредоставления жилья сиротам возбудили уголовное дело о халатности саратовских чиновников.

В настоящее время в регионе своих квартир дожидается пять тысяч молодых людей. При этом у более чем 2,5 тысячи сирот на руках имеются судебные решения о предоставлении им жилья, но они также не исполняются. Нередки случаи, когда люди ожидают новоселья по десять лет.

Фото: iStock
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Как считают в областном управлении СК, такая ситуация сложилась, поскольку в регионе с 2012 года не были организованы "в полном объеме мероприятия по формированию специализированного государственного жилищного фонда". А это в свою очередь, по версии следствия, произошло из-за недобросовестного отношения должностных лиц областного министерства строительства и ЖКХ и ряда других ведомств к своим обязанностям.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в прошлом году областное управление капитального строительства опоздало с объявлением аукционов по строительству жилья в городах Аткарске и Петровске. Конкурсы были проведены только к концу года. Построить дома для 34 сирот в срок не удалось, поскольку часть строительных работ выполнять в зимнее время было нельзя.

В свою очередь в министерстве строительства и ЖКХ утверждают, что в минувшем году средства, выделенные на предоставление жилья сиротам, были освоены на 97,5 процента. В то же время в минстрое признали, что хотя были заключены контракты на покупку 804 квартир, сироты получили всего 484 квартиры.

- Более 300 квартир, приобретенных в прошлом году, будут распределены в 2021 году, - объясняют в ведомстве.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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В областном правительстве также рассказали, что в Петровске дом был построен к концу января, а в Аткарске жилье для сирот обещают сдать к 1 июня.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что программа по предоставлению жилья сиротам в прошлом году была сорвана. К дисциплинарной ответственности пообещали привлечь министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, руководителя областного комитета инвестиционных проектов Романа Карякина и главу Аткарского муниципального района Виктора Елина.

В декабре прошлого года было возбуждено другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками минстроя и казенного предприятия "Госжилстрой". По версии следствия, в течение четырех лет чиновники незаконно передали застройщикам 388 квартир, предназначавшихся детям-сиротам.

Кстати

Еще в 2017 году, как рассказывала "РГ-Неделя", сирота Евгения Бирюкова и представлявший ее интересы юрист Дмитрий Лиманский доказали в суде, что региональный порядок обеспечения жильем сирот противоречит федеральному законодательству. Областной нормативный акт позволяет формировать госжилфонд исходя из объема выделенных из бюджета средств, а не в зависимости от числа нуждающихся в жилье сирот. Это дает возможность чиновникам не выполнять закон и уходить от ответственности. Для обеспечения жильем сирот в Саратовской области необходимо около 4,5 миллиарда рублей, но в этом году в бюджете на эти цели заложено всего 774,6 миллиона рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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