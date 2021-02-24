В Саратове бариста попался на изготовлении галлюциногенного шоколада

В Саратове полицейские задержали работника кофейни, который выращивал марихуану, галлюциногенные грибы и изготавливал шоколад с наркотической начинкой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в съемной квартире, где проживал 34-летний работник сферы общественного питания, полиция изъяла 20 кустиков марихуаны в горшочках и 12 граммов ядовитых грибов. Владелец "зимнего сада" также рассказал правоохранителям, что добавлял галлюциногенные грибы в шоколад, который делал в домашних условиях.

По словам саратовца, семена марихуаны он приобрел, связавшись с продавцами через интернет.

В отношении кофевара возбуждено уголовное дело. С мужчины взята подписка о невыезде, добавила заместитель начальника отдела управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Наталия Краснова.