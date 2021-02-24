В Саратове бариста попался на изготовлении галлюциногенного шоколада

Новости

В московском метро задержан "пассажир с гранатой" 20:54
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 20:51
Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию 20:42
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов 20:24
На МКАД с эстакады упал мужчина 20:22
В московском метро мужчина угрожает взорвать гранату 20:19
Заходящий на посадку самолет ослепил работника Пулково 20:04
Ростех: Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2022 году 20:02
Источник: "Скопинский маньяк" выйдет на свободу спустя 17 лет заключения 19:40
Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова 19:38
Цены на нефть марки Brent превысили 67 долларов за баррель 19:18
Вирусолог спрогнозировал завершение пандемии COVID в начале 2022 года 18:56
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона 18:52
Швейцария с 1 марта начнет смягчать коронавирусные ограничения 18:41
Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза благодаря экономике пяти стран 18:38
Губернаторы вышли в ClubHouse и рассказали о своей работе 18:36
Питер Динклэйдж спродюсирует мультфильм по комиксу "Мы дали слово" 18:28
Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 19:57
Рубрика: Происшествия

В Саратове бариста попался на изготовлении галлюциногенного шоколада

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове полицейские задержали работника кофейни, который выращивал марихуану, галлюциногенные грибы и изготавливал шоколад с наркотической начинкой.

В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в съемной квартире, где проживал 34-летний работник сферы общественного питания, полиция изъяла 20 кустиков марихуаны в горшочках и 12 граммов ядовитых грибов. Владелец "зимнего сада" также рассказал правоохранителям, что добавлял галлюциногенные грибы в шоколад, который делал в домашних условиях.

По словам саратовца, семена марихуаны он приобрел, связавшись с продавцами через интернет.

В отношении кофевара возбуждено уголовное дело. С мужчины взята подписка о невыезде, добавила заместитель начальника отдела управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Наталия Краснова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг