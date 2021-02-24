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24.02.2021 13:06

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило диагностику нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило внутритрубную диагностику трех участков магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск в Томской области. Общая протяженность обследованных участков превышает 240 км.

Диагностические мероприятия проводились в соответствии с годовым графиком. При диагностике был применен новый тип внутритрубного инспекционного прибора (ВИП) уникальной собственной разработки организации ПАО "Транснефть". Отличительной особенностью нового дефектоскопа является применение электромагнитно-акустического метода выявления отслоений изоляционного покрытия трубопроводов. В этом году магистральные нефтепроводы в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" впервые будут обследованы данным дефектоскопом.

Также при обследовании МН Александровское - Анжеро-Судженск были применены дефектоскопы с использованием магнитного и ультразвукового методов диагностики - ДМК и ДКУ. Приборы способны выявлять различные виды несоответствий, в том числе поперечные и продольные трещины, гофры, риски внутренней поверхности трубопровода.

В 2021 году в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" согласно графику внутритрубной диагностики будет обследовано 1650 км линейной части МН, в том числе пять участков подводных переходов через малые и большие реки Сибири общей длиной 11,3 км.

Планомерное проведение внутритрубной диагностики МН позволяет в динамике отслеживать состояние линейной части, эффективно планировать задачи программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, повышая надежность эксплуатации производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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