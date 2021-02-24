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Рубрика: Власть

Консультации - круглосуточно

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 39(8390)
В Алтайском крае в режиме эксперимента открывают круглосуточный центр консультирования по мерам социальной поддержки. После пилотной апробации такие центры появятся по всей стране.

- Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами в ближайшее время начнет консультировать жителей края. Но пока в тестовом режиме, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. - Сейчас идет настройка и испытание новой информационной системы. Сюда можно будет позвонить или отправить запрос в чат по всем вопросам, касающимся любых видов социальной поддержки. Ведь контакт-центр объединит специалистов Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы и все они будут отвечать на запросы жителей края.

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На самые распространенные вопросы, например - как воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии - готовые ответы будет рассылать бот.

Если же такой консультации окажется недостаточно, тогда к разговору подключится специалист контакт-центра. По оценкам разработчиков, автоматика сможет ответить примерно на 20 процентов запросов, а основной объем консультирования придется все-таки на сотрудников.

Кстати

В 2020 году только в контакт-центр регионального отделения ПФР поступило почти 230 тысяч телефонных звонков, а время устных консультаций достигло 22,8 тысячи часов.

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