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24.02.2021 07:00
Рубрика: Общество

Студенты потрудились на славу

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 39(8390)
По итогам трудового сезона-2020 омские стройотрядовцы стали обладателями Знамени лучшего Российского ССО. За первое место сибирякам также вручили сертификат на 100 тысяч рублей.
Многие студенты работали волонтерами и помогали медикам в борьбе с пандемией. Фото: Сибирский штаб РССО Многие студенты работали волонтерами и помогали медикам в борьбе с пандемией. Фото: Сибирский штаб РССО
Многие студенты работали волонтерами и помогали медикам в борьбе с пандемией. Фото: Сибирский штаб РССО

Омичи признаются, что не ожидали столь высокой награды. Год выдался крайне сложным. Из-за ограничительных мер многие планы пришлось отложить. Трудоустроить удалось только треть отряда. Тем не менее, это не помешало омскому ССО стать лучшим в стране.

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- Из-за режима самоизоляции пассажиры отказались от летних поездок, закрылись детские лагеря. Однако импульс для развития получили медицинские отряды. Это новый тренд, который мы освоили, и будем развивать, - сообщил председатель правления регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Омские студенты работали не только в зонах обсервации, но и помогали возводить в сжатые сроки военный госпиталь. Одни ставили металлоконструкции и укладывали асфальт, другие ставили ограждения и убирали мусор.

- Но при этом все трудились с особой ответственностью. Стать участником важной для региона стройки в сложных условиях пандемии - дорогого стоит. Будет, о чем рассказать внукам, - улыбается командир штаба ССО Владислав Воронов.

Также омские студенты поработали на путине на Дальнем Востоке, в сервисе на Черноморском побережье и в Крыму, а также активно участвовали в волонтерском движении.

Задача этого года - восстановить численность омского стройотряда. Однако очевидно, что в новых условиях подходы в организации работы ССО придется менять.

А полученную премию победители конкурса решили пустить в дело.

- Нам передали в безвозмездное пользование часть исторического комплекса "Омская крепость". Разместим здесь штаб, кол-центр и студию звукозаписи. Это место станет центром притяжения не только для бойцов ССО, но и для всех студентов, - пояснил Алексей Потейко. - А премию потратим на ремонт помещения. Откроемся уже весной.

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