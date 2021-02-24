Легкоатлеты из Барнаула завоевали три медали на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, проходившем в Москве.

Две бронзовые награды добыл Ильдар Надыров, подопечный заслуженного тренера России Надежды Клевцовой. Сначала он стал третьим на дистанции 3000 метров, а затем - на 1500 метров. В обоих случаях трудолюбивый и упрямый по характеру Ильдар оставил с "деревянной" медалью (так в шутку спортсмены определяют ценность четвертого места) своего земляка Евгения Кунца. Особую ценность успехам Надырова придает то обстоятельство, что его специализация - барьерный бег на 3000 метров (стипль-чез).

Полина Миллер стала серебряным призером в беге на 400 метров. Сибирячка установила личный рекорд - 52,12 секунды. Но ее главная соперница Екатерина Реньжина тоже улучшила свое достижение - 52,04 секунды - и взяла первое место. В споре Екатерины и Полины повторилась ситуация недельной давности: на соревнованиях "Русская зима" -Миллер первой вырвалась на финишную прямую, а Реньжина опередила ее на последних метрах. При этом накануне чемпионата России у Миллер вдруг поднялась температура. О том, чтобы сняться с соревнований, Полина даже не задумывалась - выступать! Хотя, по словам Надежды Клевцовой, перед началом квалификационного забега были сомнения: в состоянии ли ее подопечная пробиться в финал? Но студентка 3 курса медуниверситета проявила бойцовские качества. На следующий день ей уже полегчало, но на финише финального забега не хватило сил.

- Полина - очень ответственная, дисциплинированная и надежная девушка, сдержанная по характеру, - говорит о своей подопечной Надежда Клевцова. - Мы с ней сотрудничаем уже 13 лет, и у меня ни разу не было к ней претензий по отношению к тренировочному процессу. Это счастье - работать с такой спортсменкой.