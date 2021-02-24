Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза

В Томске детская шалость чуть не закончилась крупным пожаром: школьник устроил возгорание в подполе бревенчатого дома, решив проверить противогаз. Как рассказали в пресс-службе МЧС, трагедию удалось предотвратить благодаря быстрому реагированию пожарных, которые были на месте уже через четыре минуты после поступившего сигнала.

О возгорании на пульт спасателей сообщила женщина, увидевшая, что из окна на первом этаже двухэтажного четырехквартирного дома на улице Ново-Киевской идет дым. Звонок поступил в 10.27, а уже в 10.44 пожар был полностью потушен. Спасатели выехали на место по повышенному рангу опасности и успели справиться с огнем, охватившим пять квадратных метров.

Из квартиры на втором этаже сотрудники МЧС эвакуировали двоих детей, а с первого этажа - одного десятилетнего мальчика. Как выяснилось, именно он стал виновников возгорания. Любопытный школьник решил проверить, насколько защищает дыхательные пути противогаз. И не придумал ничего лучше, чем бросить в подпол горящую бумагу, а потом спуститься туда.

Малолетний экспериментатор не учел, что огонь очень быстро перейдет на деревянные конструкции и вещи, находившиеся в подполе. В ликвидации возгорания в деревянном доме участвовали 22 сотрудника МЧС и 5 единиц техники.