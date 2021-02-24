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24.02.2021 03:00

В АО "РЭС" подвели итоги программ и обозначили планы на текущий год

В АО "РЭС" подвели итоги реализации производственных программ за 2020 год и обозначили планы на 2021 год. Ежегодно в компании выполняют целый комплекс мероприятий по строительству, модернизация, ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Главным итогом прошлого года в части реализации основных производственных программ можно считать тот факт, что ограничительные меры в период пандемии существенно не повлияли на исполнение годовых планов АО "РЭС".

В течение 2020 года энергетиками выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка, завершен ряд ключевых проектов инвестиционной программы, в том числе проведена модернизация сотен километров линий электропередачи и подстанций.

На 2021 год планируемый объем инвестиций АО "РЭС" составляет 2472 млн руб. Основная часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию электрических сетей, а также установку приборов учета в рамках исполнения обязательств по 522-ФЗ.

Строительство объектов электросетевого хозяйства, прежде всего, осуществляется для обеспечения возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также необходимо для развития распределительной сети на территории региона с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО "РЭС" является строительство новой высоковольтной подстанции 110 кВ Залив и питающих ЛЭП 110 кВ в районе с. Верх-Тула Новосибирского района. Полная стоимость проекта превышает 770 млн руб., сроки реализации - 2019 - 2023 годы. Строительство ПС 110 кВ Залив, безусловно, будет способствовать экономическому и социальному развитию территорий на юго-западном направлении от Новосибирска, где в последние годы наблюдается существенный рост объемов потребления в связи с массовой застройкой и открытием крупных производственных площадок.

Помимо реализации масштабной инвестиционной программы АО "РЭС" ежегодно осуществляет выполнение капитальных ремонтов обширного перечня объектов. В 2021 году планируется отремонтировать:

- 1 811 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ;

- 6,45 км кабельных линий;

- 201 подстанцию 35-110 кВ;

- 543 распределительных пункта (РП) и трансформаторные подстанции (ТП) классами напряжения 10/6/0,4 кВ.

Объем затрат, направленных на выполнение ремонтной программы в 2021 году составит порядка 700 млн руб., что на 6 процентов превышает уровень прошлого года.

В целом за последние годы АО "РЭС" существенно увеличило объемы реализуемых производственных программ, что положительно сказалось на надёжности электроснабжения региона. Благодаря своевременному ремонту и техническому перевооружению энергооборудования удалось значительно снизить аварийность за последние 3 года, сократив количество технологических нарушений на 669 случаев, а продолжительность отключений почти вдвое (с 2,22 часов до 72 минут).

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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