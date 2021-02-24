В Горно-Алтайске люди выпрыгивали из окон горящего здания ТЦ

В столице Республики Алтай - Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре "Ткацкий-1". Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон второго этажа. По данным республиканского управления МЧС, на пожаре никто не погиб и не пострадал.

- Возгорание в ТЦ "Ткацкий" произошло примерно 10:30 утра по местному времени, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. - В двухэтажном здании торгового центра сработала автоматическая система оповещения, так что большинство людей эвакуировались самостоятельно. Прибывшие спасатели вывели только пятерых. Несколько человек, находившихся в эпицентре возгорания на втором этаже, действительно, выпрыгнули из окна. Но никто из них не пострадал, потому что находчивые граждане подогнали максимально близко к зданию рейсовый автобус, и люди выпрыгнули ему на крышу.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы все имеющиеся силы - две пожарные части города Горно-Алтайска и пожарная часть села Майма и Алтайский поисково-спасательный отряд. Руководил работой пожарных и спасателей начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Николай Бурлаков. В 11:22 пожар был локализован, а в 11:52 полностью ликвидирован.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин также выезжал на место происшествия. Он отметил, что это уже второй за последние две недели крупный пожар в Горно-Алтайске. 10 февраля произошел пожар в вечерней школе, одна из возможных причин которого - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Возбуждено уголовное дело.

- К счастью, в этих пожарах удалось избежать человеческих жертв, но сам факт таких возгораний говорит об имеющихся проблемах, - отметил глава республики. - В связи с этим считаю необходимым проверить противопожарную безопасность во всех торговых центрах и крупных магазинах, а также в образовательных учреждениях и на всех объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей Горно-Алтайска и всей Республики Алтай.