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24.02.2021 06:30
Рубрика: Культура

Почувствовать картину

В Кемерове открылась инклюзивная выставка живописи
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 39(8390)
Необычную выставку произведений сибирских художников "Чувство живописи" представила специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Ее посетителям дали редкую возможность прикоснуться к искусству во всех смыслах этого слова.
Посетители выставки могут прикоснуться к 3D-копии картины, послушать описание сюжета и даже обонять аромат пейзажа. Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса Посетители выставки могут прикоснуться к 3D-копии картины, послушать описание сюжета и даже обонять аромат пейзажа. Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса
Посетители выставки могут прикоснуться к 3D-копии картины, послушать описание сюжета и даже обонять аромат пейзажа. Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса

Пасмурный весенний день. Под серо-голубым небом желтеет рассыпанная по двору солома и проступают из-под снега коричневатые проталины. Гнедая лошадка остановилась у входа в сарай. "Рассмотреть" деревенский пейзаж кисти новосибирца Юрия Третьякова, как и другие картины, гостям выставки помогают ключевые предметы сюжетов. Достаточно взять в руки подкову, лоскут рыболовной сети или алюминиевую поварешку. Последняя "сошла" с холста Владимира Копаева "Перед обедом".

Фото: НРООРДИЗ "Перспектива"
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Кроме того, новосибирские мастера Николай Дрозденко и Алена Залуцкая изготовили с помощью 3D-технологии тактильные копии полотен - их объемные варианты. Составить наиболее полное представление о каждом из экспонатов позволяет аудиогид. Голос тифлокомментатора на музыкальном фоне звучит неторопливо. Воображение подстегивают и шумовые эффекты (например, ржание лошади или плеск воды), а также поэтические строки. В атмосферу картины "Март" погружает одноименное стихотворение Бориса Пастернака. И еще плотнее входишь в созданный художником мир благодаря парфюмерной композиции - аромат, сочетающий запах талого снега и теплых цветочных нот, напоминает о скором приходе весны, работает на ассоциативном плане.

Проект новосибирского Арт-центра "Красный" получил поддержку Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Благодаря ему многие инвалиды по зрению познакомились с произведениями живописи впервые в жизни

- Я ослеп 45 лет назад. И с тех пор не был ни на одной художественной выставке. А эта теперь останется в памяти навсегда, - признался председатель Кемеровской организации Всероссийского общества слепых Александр Галкин.

- Обычно незрячие отказываются от посещения картинных галерей и музеев: там же везде таблички "Руками не трогать!", - отметила инвалид Вероника Подлесная. - Я тридцать лет проработала массажистом, и зрение у меня частично сохранено, однако только здесь впервые смогла разглядеть на картинах детали и нюансы второго плана, а не самые яркие пятна, как обычно. Больше всего понравилась картина Владимира Копаева "Летний день". Когда взглянула не нее в первый раз, подумала, что это осенний пейзаж - так много желтого. А оказалось - это залитый солнцем, оживленный Красный проспект в Новосибирске.

На выставке представлены полтора десятка картин и керамические скульптуры. Работы отбирали в основном реалистичные, с четким изображением и сюжетом, крупными деталями и небольшим количеством персонажей.

Фото: Олеся Курпяева
В Новой Третьяковке открылась выставка кинетического искусства

- Все картины снабжены табличками с надписями шрифтом Брайля. Но что такое для незрячего рассмотреть картину? Это требует немало времени и сил. Особенно для очень рано ослепших людей или никогда не видевших, у которых образы окружающей действительности не сформированы. И организаторы выставки постарались сделать все для создания многомерного пространства восприятия. У аудиогида есть несколько разных позиций. Кому-то нужен комментарий попроще, кому-то - посложнее, с искусствоведческим материалом, с дополнительной информацией о художнике, - отмечает главный библиотекарь, тифлокомментатор высшей категории Инна Леонова. - Сегодня кино, театральные спектакли, балет, спортивные соревнования с тифлокомментариями у нас в стране уже обычное дело, а вот живопись в этом плане долго оставалась terra incognita. И очень бы хотелось, чтобы этот проект не остался разовым. Он показал, как должно быть повсюду. Это - один из важных элементов доступной среды, которая создается в России. У нас же и в театр незрячие и слабовидящие ходят очень редко. Не зря мы создали большую фильмотеку с тифлокомментариями. Каждый месяц показываем по два фильма, и они пользуются большим успехом.

Тем временем

Кемеровский и Новокузнецкий драматические театры получили гранты на покупку оборудования для тифлокомментирования спектаклей. Средства - по 177,2 тысячи рублей - предоставляет благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения "Особый взгляд". Каждый медиакомплекс состоит из мобильного передатчика, микрофона для тифлокомментатора, двадцати приемников для слушателей, зарядного кейса, аккумуляторных батарей и пятисот комплектов одноразовых наушников. Будет оплачена и работа специалиста-тифлопереводчика.

Всего в Кузбассе будет адаптировано четыре спектакля. Первый показ планируется в апреле. Уже выделена квота на сто бесплатных билетов для членов региональной организации Всероссийского общества слепых. Заявки учреждений культуры, желающих получить грант, принимают до начала марта.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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