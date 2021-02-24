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24.02.2021 07:06
Рубрика: Власть

БМП сугробов не боится

В Кемеровской области прошли учения мотострелков
Текст: Алексей Хадаев (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 39(8390)
В Кузбассе на Юргинском полигоне боевые машины пехоты колесили по сугробам.
Мотострелки успешно справились с вождением БМП-2 по сугробам на полигоне "Юрга". Фото: Татьяна Кравченко Мотострелки успешно справились с вождением БМП-2 по сугробам на полигоне "Юрга". Фото: Татьяна Кравченко
Мотострелки успешно справились с вождением БМП-2 по сугробам на полигоне "Юрга". Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, отработали элементы экстремального вождения на машинах БМП-2 по снежной целине.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Офицеры и водители-механики выполнили упражнения по вождению боевых машин на пересеченной местности с глубиной снежного покрова более метра и сугробами, достигающими трех метров в высоту!

На пятикилометровом маршруте были как естественные, так и искусственные препятствия. Например, мост с узкой колеей, проходы в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, крутые подъемы и спуски. Во время маневрирования отрабатывались элементы движения на различных передачах, повороты, торможение, движение задним ходом. Вождение на БМП-2 выполнялось на максимально возможной скорости не только в светлое, но и в сумерках.

В учебных мероприятиях было задействовано более 500 военнослужащих и три десятка единиц военной техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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