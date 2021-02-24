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24.02.2021 13:01
Рубрика: Власть

В Новосибирской области значительно сократили бумажный документооборот

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Органы власти Новосибирской области не вправе требовать от граждан свидетельства о рождении или заключении брака, а также аттестаты и дипломы о среднем и высшем образовании в бумажном виде. Об этом губернатор Андрей Травников сказал на оперативном совещании в правительстве региона.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Теперь все эти важные бумаги, бережно хранимые в семейных архивах, можно спрятать подальше - все есть в электронном виде, - подчеркнул Андрей Травников.

Министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов рассказал главе региона о работе по сокращению объемов бумажного документооборота. Отмечено, что за счет активного внедрения электронной подписи и электронного взаимодействия между органами власти за последние два года удалось уберечь от вырубки участок леса, сопоставимый по площади с Первомайским сквером.

Фото: Татьяна Кравченко
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Замена бумажного документооборота на электронный и внедрение электронных подписей стала возможной благодаря национальной программе "Цифровая экономика".

По словам Анатолия Дюбанова, в регионе открыт доступ всех информационных систем к ряду ведомственных сведений федеральной системы межведомственного электронного взаимодействия. В их числе - свидетельства о регистрации актов гражданского состояния; документы об образовании, ученых степенях и ученых званиях (кроме выданных военными образовательными учреждениями); решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства; документы о трудовой деятельности и трудовом стаже за период с 1 января 2020 года.

Согласно положению федерального закона №210 при оказании государственных и муниципальных услуг данную информацию сотрудники органов власти должны получать напрямую из федеральных реестров. При этом заявитель имеет право предоставить данные документы в "бумаге" по собственной инициативе.

В Новосибирской области электронный обмен сведениями между органами власти организован региональным министерством цифрового развития и связи.

Андрей Травников призвал коллег по государственной и муниципальной службе приступить к использованию электронных подписей.

- Нет необходимости распечатывать документы для того, чтобы ставить на них "живую" подпись - это все можно делать в электронном виде, - отметил глава региона.

Кстати

Мероприятия по замене бумажного документооборота уже позволили сократить общий объем документов, требуемых при получении госуслуг, более чем на 15 процентов. В области также проведено масштабное обновление системы электронного документооборота.

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