В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничены 36482 жителя Омской области. Причина - долги. Такие данные приводит региональное управление ФССП России.

- На начало 2021 года на данных граждан распространяется постановление о временном ограничении в праве выезда за границу. Все они имеют задолженности свыше десяти тысяч рублей по оплате жилищно-коммунальных услуг, алиментам, кредитам и иным видам платежей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судебные приставы отмечают, что число должников постепенно снижается.

Так, годом ранее, в январе 2020-го, число невыездных омичей превышало сорок тысяч.

Узнать о своих долгах граждане могут на официальном сайте УФССП России по Омской области, воспользовавшись онлайн-сервисом "Банк данных исполнительных производств". Ресурс позволяет не только проверить наличие текущей задолженности, но и ее оплатить ее.