Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края

На Таймыре вынужденно сел вертолет Ми-8. За 16 пассажирами и тремя членами экипажа уже отправлено аварийно-спасательное судно, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел сегодня утром, в 10.45 по местному времени. Вертолет компании "Норильск Авиа" выполнял регулярный рейс по маршруту "Дудинка - Усть-Авам". Во время полета экипаж обнаружил неисправность в работе машины и принял решение о посадке.

Пилотам удалось благополучно посадить борт в районе озера Дуромой. Пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося выясняются.

По данному факту Норильской транспортной прокуратурой инициирована проверка.