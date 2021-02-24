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24.02.2021 08:57
Рубрика: Происшествия

Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края

Текст: Ирина Штерман

На Таймыре вынужденно сел вертолет Ми-8. За 16 пассажирами и тремя членами экипажа уже отправлено аварийно-спасательное судно, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На Чукотке вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Инцидент произошел сегодня утром, в 10.45 по местному времени. Вертолет компании "Норильск Авиа" выполнял регулярный рейс по маршруту "Дудинка - Усть-Авам". Во время полета экипаж обнаружил неисправность в работе машины и принял решение о посадке.

Пилотам удалось благополучно посадить борт в районе озера Дуромой. Пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося выясняются.

По данному факту Норильской транспортной прокуратурой инициирована проверка.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Красноярский край

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