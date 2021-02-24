Житель города Мариинска (Кемеровская область) отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал информацию о нем в бюро кредитных историй.

Гражданин обратился в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Там он узнал, что кредитно-финансовое учреждение запрашивало без его согласия информацию о нем больше десяти раз. Цели в заявках обозначались такие: "просмотр счета", "потребительский кредит" и "кредитная карта". Проверка все факты подтвердила. Правда, проверяющим сообщили, что запросы от банка формировались не намеренно, а якобы "в результате технического сбоя".

- Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения, выразившегося в незаконных действиях по получению кредитных отчетов (статья 14.29 КоАП РФ). За что банк и был оштрафован на тридцать тысяч рублей, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

В суд пострадавший обратился за компенсацией морального вреда, оценив его в 47,5 тысячи рублей. И суд согласился с тем, что права истца на охрану частной жизни были нарушены, что причинило ему нравственные страдания. В результате банк обязали выплатить истцу пять тысяч рублей.