Видео: На Ставрополье "морж" спас провалившуюся под лед озера собаку

В Ессентуках Ставропольского края любитель зимнего плавания спас собаку, которая провалилась под лед Городского озера. Как сообщила пресс-службеа администрации города на своей странице в Instagram, имя мужчины, доставшего из воды животное, пока неизвестно.

- Спас тонущее животное "морж", который совершал на озере еженедельный моцион. Соблюдая всю технику безопасности, спасатель дополз до полыньи и вытащил пса на лед. Тот быстро сбежал от своего спасителя, - отметили в пресс-службе.

Собаку, по всей видимости, привлекли обитающие на озере утки. Она отбежала за ними от берега на 15-20 метров, но лед рядом с местом, где плавали пернатые, оказался тонким и проломился. Самостоятельно выбраться у пса не получилось, тогда и пришлось вмешаться очевидцу.

Как рассказали в администрации Ессентуков, "морж"-герой в городе не живет, а приезжает купаться в местном озере на электричке.

Местные жители после просмотра видеозаписи спасения в соцсетях захотели отыскать любителя ледяной воды и отблагодарить за спасение собаки. Кстати, попав на берег пес решил сразу покинуть опасное место и в спешке скрылся из виду.