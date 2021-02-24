Первая вертолетная площадка для санавиации открылась на Ставрополье

В Ставрополе открыли первую в крае специализированную вертолетную площадку для санитарной авиации. Она расположена на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе. Сюда будут доставлять тяжелобольных пациентов из всех районов Ставрополья.

Вертолетную площадку построили по нацпроекту "Здравоохранение", чтобы совершать как плановые воздушные перевозки, так и экстренные. В основном санавиация на Ставрополье используется для срочной доставки в столицу региона пострадавших в серьезных ДТП и при чрезвычайных ситуациях. Раньше вертолет должен был садиться и вылетать из аэропорта, до которого от города ехать не менее получаса.

- В ближайшее время предстоит подготовить 15 вертолетных площадок, которые будут располагаться по всему краю. Например, пациента из отдаленного села на реанимобиле доставляют на одну из таких площадок, откуда уже на вертолете - в Ставрополь, - говорит главный врач городской скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

Площадка приспособлена для приема вертолетов скорой помощи "Ансат" и экстренной посадки Ми-8. По данным Минздрава Ставрополья, уже сформированы и обучены медицинские бригады для работы в санавиации. "Ансат" может развивать скорость до 220 километров в час. На борту в полете будут находиться два пилота, два медика и один-два пациента.