Теннисист из Осетии Аслан Карацев вмиг стал мировой знаменитостью

Главной сенсацией только что завершившегося Открытого чемпионата Австралии - одного из самых престижных теннисных соревнований на планете - стал владикавказец Аслан Карацев. Практически никому до этого неизвестный 27-летний атлет, еще недавно занимавший 747-е место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал турнира.

Корреспондент "РГ" разыскал в столице РСО - Алания отца Аслана - Казбека Карацева, который сыграл огромную роль в карьере спортсмена, и попросил его рассказать о сыне.

Начать, наверное, надо с того, что в Северной Осетии популярны многие виды спор- та - бокс, борьба, футбол, но только не теннис. Как выяснилось, уникальный талант именно к этой игре у Аслана проявился еще в детстве.

- В два года у него было любимое развлечение - брать маленькую ракетку для настольного тенниса и играть, отбивая мячик от стенки, - рассказывает Казбек Карацев. - Ему это очень нравилось, мог так по несколько часов в день проводить. Я ему это разрешал, но не видел тогда в подобном занятии ничего особенного. А когда Аслану исполнилось два года и 11 месяцев, нашей семье пришлось на время уехать в Израиль. И однажды я вместе с Асланом и дочерью, которой было на тот момент уже десять лет, отправился в центр, где детей учили играть в большой теннис. Я хотел отдать туда на занятия свою старшую - ради этого пришли. Пока мы разговаривали с тренером, Аслан взял большую ракетку, мячик и пошел играть, отбивая, как он привык, подачи от стены. А потом и вышел на корт, где занимались 10-летние дети. Посмотреть на него сбежались все посетители и персонал клуба: потому что двухлетний ребенок не должен уметь так играть! Тогда я понял, что у моего сына талант. Там принимали детей на обучение с пяти лет, но для Аслана сделали исключение и взяли сразу.

Когда Аслан заявил, что собирается пробиться в топ-20 игроков мира, многие отнеслись к этому скептически

По словам Казбека Карацева, с того дня и началась спортивная карьера Аслана. Когда мальчику исполнилось 12 лет, семья вернулась во Владикавказ, где он продолжил тренироваться. А после одного из турниров, который состоялся в Таганроге, ему предложили уже контракт на участие в нескольких состязаниях. Так он пришел в профессиональный спорт. В 18 лет Аслан был зачислен в юношескую сборную России, где хорошо себя показал. В 20 лет уехал в Германию, затем в Испанию и Францию, где продолжил тренировки и участвовал в разных турнирах.

Но быстрого восхождения к мировым вершинам, увы, не случилось, да и громких побед тоже долгое время не было.

Когда в прошлом году Аслан заявил, что собирается в ближайшее время оказаться в числе 20 ведущих игроков планеты, многие отнеслись к этому скептически. Специалисты только пожимали плечами: для подобного прорыва не имелось весомых оснований. По словам одного из тренеров, Александра Куприна, предыдущие десять лет теннисист никак не мог добиться серьезных результатов, хотя был готов к тому, чтобы прорваться к теннисным вершинам. Однако, как утверждали знавшие его профессионалы, этому мешала сильная психологическая неустойчивость спортсмена.

Год назад во всем мире разразилась пандемия, и Аслан Карацев отправился в родной Владикавказ, где три месяца провел с семь-ей - отцом и матерью. Он хорошо отдохнул, но успевал и тренироваться.

- Теннис - психологически очень тяжелый вид спорта, - продолжает Казбек Карацев. - Еще до выхода на корт вокруг бушуют чудовищные страсти, ощущается сильное давление. В конце концов все это влияет и на выступление. Считаю, что именно такой психологический прессинг долго не позволял Аслану вырваться в топ лучших игроков мира. Ведь с техникой игры и физической подготовкой у него давно все в порядке. Теперь же он научился лучше справляться с самыми разными переживаниями. Однако, проиграв в полуфинале Джоковичу, мой сын целые сутки не хотел с нами общаться, не звонил...

По мнению Казбека Карацева, отдых во Владикавказе сильно повлиял на подготовку Аслану. Накопив силы, он резко прибавил, успешно сыграв на довольно серьезных турнирах в Санкт-Петербурге и Нурсултане, а затем в Чехии и Италии. Тренировался в Минске с Егором Яцюком. Затем серьезно тренировался в США. В итоге к престижному турниру - Открытому чемпионату Австралии - подошел на пике физической формы и хорошего психологического настроя. Например, скорость мяча при подаче у него составила больше 200 километров в час - пушечный удар! После выигранного матча Новак Джокович признался, что ему пришлось крайне тяжело в противоборстве с россиянином.

Сейчас все ждут от Аслана Карацева продолжения его блестящих выступлений. Он должен доказать, что его удивительный взлет в Австралии не был случайным.

Прибыльная подача

Выход в полуфинал Australian Open обернулся для Аслана Карацева не только большим спортивным достижением, но и весьма солидным заработком. Оргкомитет престижного турнира за эту победу заплатил ему 663 тысячи долларов США (немногим более 49 миллионов рублей). При этом за всю свою спортивную карьеру 27-летний Аслан Карацев заработал 618 тысяч долларов. Это на 45 тысяч меньше, чем ему выплатили за австралийский турнир на данный момент. Так что, несмотря на проигрыш первой ракетке мира Новаку Джоковичу, дебют россиянина в "Большом шлеме" оказался прибыльным.