В Каспийске с отравлением госпитализировали 19 детей и двоих взрослых

Более 20 человек были госпитализированы в дагестанском Каспийске. Среди них - 19 детей, возраст которых от трех месяцев до 14 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации, у пациентов наблюдаются признаки пищевого отравления.

"В центральную городскую больницу города Каспийск с подозрением на острую кишечную инфекцию поступил 21 человек, из них 19 - дети и двое взрослых", - приводит агентство слова своего собеседника.

При этом в качестве симптомов отравления называются температура, тошнота и рвота.