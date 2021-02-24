В Кизляре произошла драка со стрельбой

В дагестанском городе Кизляре уличный конфликт перерос в драку, которая закончилась стрельбой.

Как сообщает республиканское МВД, драка вспыхнула на улице Октябрьской.

"Предположительно, двое неизвестных произвели выстрелы из огнестрельного оружия неустановленного образца в двоих жителей Кизлярского района 36 и 42 лет и скрылись с места происшествия на двух автомашинах ВАЗ-2114", - рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что одним из подозреваемых является 32-летний житель Гунибского района.

Пострадавшие в результате стрельбы получили ранения, в том числе в область бедра и головы. Они госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Гильзы и пули уже изъяты с места происшествия.