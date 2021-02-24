Архангельский театр драмы представит интерактивный спектакль о Пушкине

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова 25 февраля представит премьеру интерактивного спектакля по пьесе Михаила Хейфеца "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Как сообщили в "Архдраме", новую работу главного режиссера театра Андрея Тимошенко можно описать как фантасмагорическое переплетение двух биографий - поэта номер один и маленького человека Михаила Питунина. Как и всех, героя с детства заставляли слепо восхищаться Пушкиным, и в итоге он возненавидел литературного кумира многих поколений. Но спустя годы Александр Сергеевич снова появляется в жизни Михаила, и эта новая встреча приводит его к настоящему пониманию поэта - не бронзового памятника, а живого человека со своими страстями и комплексами.

Сам же Питунин в итоге проходит путь от кризиса среднего возраста до готовности к подвигу. Спектакль так и представляют зрителям: "История одного возможного подвига" (автор пьесы называл подвиг "несостоявшимся"). Главную роль исполнит Михаил Кузьмин, получивший награду IX регионального фестиваля театрального искусства за лучшую мужскую роль в спектаклях "Ревизор" и "Загадочное ночное убийство собаки".

- Вместе с главным героем зритель будет искать ответы на вопросы о том, почему Пушкин так дорог русскому человеку, есть ли место поэту в обычной жизни и есть ли в ней место подвигу, - обещает Андрей Тимошенко.

Спектакль поставлен в форме игрового театра, в нем много актерской импровизации и интерактивных моментов. Место действия - дуэльная дорожка. Артисты будут выходить в зал к зрителям и демонстрировать чудеса перевоплощения. Так, Нина Няникова предстанет в нескольких образах - любимой девушки, трогательной мамы, безумной школьной учительницы, курящей пэтэушницы, самой Натали Гончаровой и даже продавца эротических журналов. Кстати, театру пришлось бросать клич в соцсетях, чтобы найти старые экземпляры такой прессы, - в итоге с реквизитом помогли в одном из научно-исследовательских институтов.

В спектакле также будет много предметов, напоминающих о советской эпохе, куда переносится герой в своих воспоминаниях. Не обойдется и без четырехметрового памятника поэту - на сцене ему уготована роль настоящей мишени. Главной музыкальной темой станет композиция группы "АукцЫон", которую режиссер называет душой спектакля.