Архангельский театр драмы представит интерактивный спектакль о Пушкине

Новости

Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра 17:26
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 17:23
Мошенник пытался получить кредит на сумму почти в 2 млн рублей 17:21
Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Киргизии 17:09
Путин получил приглашение в Киргизию 17:07
Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой 17:03
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 17:00
Исследование: Те, кто носит очки, в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 16:42
Путин указал провести в Петербурге конференцию глав прокуратур Европы 16:35
Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов 16:35
ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки 16:31
Памфилова сообщила о сокращении в РФ числа партий за два года в два раза 16:26
В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет 16:22
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 16:20
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса 16:19
"Яндекс" ответил на претензии ФАС 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 17:32
Рубрика: Культура

Архангельский театр драмы представит интерактивный спектакль о Пушкине

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова 25 февраля представит премьеру интерактивного спектакля по пьесе Михаила Хейфеца "Спасти камер-юнкера Пушкина".
Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
В Петербурге выпустили спектакль "Девчата" по советской классике

Как сообщили в "Архдраме", новую работу главного режиссера театра Андрея Тимошенко можно описать как фантасмагорическое переплетение двух биографий - поэта номер один и маленького человека Михаила Питунина. Как и всех, героя с детства заставляли слепо восхищаться Пушкиным, и в итоге он возненавидел литературного кумира многих поколений. Но спустя годы Александр Сергеевич снова появляется в жизни Михаила, и эта новая встреча приводит его к настоящему пониманию поэта - не бронзового памятника, а живого человека со своими страстями и комплексами.

Сам же Питунин в итоге проходит путь от кризиса среднего возраста до готовности к подвигу. Спектакль так и представляют зрителям: "История одного возможного подвига" (автор пьесы называл подвиг "несостоявшимся"). Главную роль исполнит Михаил Кузьмин, получивший награду IX регионального фестиваля театрального искусства за лучшую мужскую роль в спектаклях "Ревизор" и "Загадочное ночное убийство собаки".

- Вместе с главным героем зритель будет искать ответы на вопросы о том, почему Пушкин так дорог русскому человеку, есть ли место поэту в обычной жизни и есть ли в ней место подвигу, - обещает Андрей Тимошенко.

Спектакль поставлен в форме игрового театра, в нем много актерской импровизации и интерактивных моментов. Место действия - дуэльная дорожка. Артисты будут выходить в зал к зрителям и демонстрировать чудеса перевоплощения. Так, Нина Няникова предстанет в нескольких образах - любимой девушки, трогательной мамы, безумной школьной учительницы, курящей пэтэушницы, самой Натали Гончаровой и даже продавца эротических журналов. Кстати, театру пришлось бросать клич в соцсетях, чтобы найти старые экземпляры такой прессы, - в итоге с реквизитом помогли в одном из научно-исследовательских институтов.

В спектакле также будет много предметов, напоминающих о советской эпохе, куда переносится герой в своих воспоминаниях. Не обойдется и без четырехметрового памятника поэту - на сцене ему уготована роль настоящей мишени. Главной музыкальной темой станет композиция группы "АукцЫон", которую режиссер называет душой спектакля.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Александр Пушкин

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу