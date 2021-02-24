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24.02.2021 14:25
Рубрика: Общество

Раскрытые тайны

Архив Выборга стал доступен для посторонних
Текст: Светлана Смирнова (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 38(8389)
В залы хранилищ архива Выборга, которые всегда оставались закрытыми для посетителей, теперь можно записаться на экскурсию.

Директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова надевает белые перчатки и вынимает из короба, где хранятся документы, представляющие особый интерес, пожелтевшую папку. На ней надпись - "Дело Леонида Пантелеева". Эта банда в 1922 году наводила ужас на весь Петроград. "Когда его убили, страх, что он остался жив, был так силен, что во дворе больницы даже пришлось выставить его мертвое тело - все хотели убедиться, что он мертв", - рассказывает Крипатова. В деле подробный рассказ обо всех разбоях, совершенных бандой.

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На соседних полках - описи квартир, покинутых в те годы петроградцами, бегущими от страшного голода. Эту работу тогда выполнял специально созданный комитет. Описывали все -от мебели до дверных ручек. Предполагалось, что, если хозяева надумают возвращаться, то они должны все получить в целости и сохранности по этой описи. Сотрудники архива показывают одно из таких дел -опись квартиры члена Государственного совета Михаила Родзянко. Однако, по словам работников музеев, даже если хозяин возвращался и обнаруживал пропажу, то ему все равно ничего не возвращали. Поэтому в те времена описи не представляли интереса. Зато сегодня ими очень интересуются работники музеев.

Этажом выше еще один зал. Здесь хранятся самые старые документы архива. Среди них указ королевы Швеции Кристины от 1635 года. Она предписывает жителям города быть законопослушными и слушать своего градоначальника. Тут же можно увидеть уголовное дело XVIII века -толстенную книгу в кожаном переплете, в которой более тысячи страниц.

Вскоре архив оцифрует все редкие документы

Работники Ленинградского областного архива говорят, что сегодня у них хранится более 1,2 миллиона документов. Есть даже бумаги финского периода истории Выборга. "Когда в 1939 году началась Зимняя война, то документы из архива решено было эвакуировать в финский город Миккели. А в 1940 году здание отдали под архив НКВД. Очевидцы рассказывают, что документы, которые финны не успели вывезти, были разбросаны по всему городу -они валялись в парке, на вокзале, в подвалах домов. Бумаги собрали, но систематизировать то, что сохранилось, не успели - началась Великая Отечественная война. Все найденное погрузили в одиннадцать вагонов и вывезли в Кострому, в Ипатьевский монастырь, а секретные дела отправили аж в Казань", - напоминает Юлия Крипатова.

Фото: vk.com/konakovoigrad
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В Выборг спасенный архив вернулся только в декабре 1944 года. Однако чтобы систематизировать и привести в порядок все бумаги, понадобилось несколько десятков лет. Когда работа была закончена, оказалось, что документы по финскому периоду рассеяны между двумя архивами -финским и российским. Поэтому сегодня в планах Национального архива Финляндии и Ленинградского областного архива наладить обмен копиями и объединить разделенный архив в единый электронный.

В настоящее время сотрудники архива проводят оцифровку самых ценных и востребованных дел. У каждой электронной копии есть "паспорт", а потому ее можно считать равноценной оригиналу. А можно познакомиться с копиями и самими бумагами в читальном зале, доступ в который открыт для всех. Выборгский архив продолжает пополняться. Открытия последних лет - трудовая книжка Николая Вавилова и тома проектных разработок восьмидесятых годов, где есть снимки каждого здания Выборга. Кроме того, сотрудники принимают и семейные архивы. Ведь пока они дома, они просто бумаги. А переданные в архив, становятся частицей истории. По словам работников архива, их дело скромное, кропотливое, незаметное. Но государственной важности.

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