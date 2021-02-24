Петербург был и остается коммунальной столицей России. По данным Смольного, в городе насчитывается свыше 65 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает 218 тысяч семей. В условиях общей кухни живет не менее полумиллиона человека, это каждый 11-й житель города.

В 2008 году в Петербурге была принята специальная программа по расселению коммуналок. За 13 лет с ее помощью удалось расселить свыше 50 тысяч квартир на 117 тысяч семей.

Суть программы в том, что город дает жителям коммуналки субсидию на расселение. Размер выплаты - 40 процентов от стоимости квадратного метра, площадь рассчитывается по социальной норме. Например, одиноко проживающий гражданин может претендовать на 1 миллион 129 тысяч рублей (при условии, что цена "квадрата" составляет 85 тысяч рублей и ему компенсируют цену за жилье площадью 33 квадратных метра). А семья из трех человек имела шансы получить субсидию в 1,8 миллиона рублей (город компенсировал каждому из них по 18 квадратных метров). При этом саму комнату город не забирал.

Собственник мог ее продать. В первую очередь, конечно, комнату нужно было предложить соседям, остающимся в коммуналке, но если все они подписали нотариальные отказы о выкупе недвижимости, то комнату можно было выставить на свободную продажу.

Также городское законодательство не запрещало получать несколько субсидий, например, популярностью пользовалась схема, когда жильцы участвовали одновременно в программе по расселению коммуналок и получали субсидию по линии программы "Молодежи - доступное жилье". Получив деньги от двух программ и от продажи комнаты, можно было купить отдельную квартиру.

Но проблема в том, что при такой схеме улучшали свои жилищные условия не все жильцы коммуналки, а только конкретные участники программы. В проданную ими комнату вскоре заселялась новая семья, которая также подавала заявку на участие в программе расселения. Таким образом, сами коммуналки оставались нерасселенными.

При расселении коммуналок главной проблемой является нехватка накоплений и доходов у жильцов

Сейчас городские власти усложняют эту схему. В частности, принятый законопроект запрещает одновременно участвовать в нескольких программах. Также в очередь на расселение будут ставить не всех жильцов коммуналок с десятилетним цензом оседлости в Петербурге, а только малоимущих. Кроме того, участвовать в программе должна будет вся квартира, а не отдельные соседи. Также если раньше в первую очередь субсидию получали жильцы из коммуналок, где пять комнат и больше, то по новым правилам число комнат не имеет значения.

Важным бонусом при расселении коммуналки должна стать существенная скидка на последнюю комнату. Соседи смогут выкупить ее с понижающим коэффициентом 0,3.

Таким образом, помощь в расселении коммуналок становится более адресной. Но проблема в том, что размер субсидий в законопроекте принципиально не меняется. А цены на жилье в Петербурге растут. Сейчас даже хрущевки продаются из расчета 120-130 тысяч рублей за "квадрат", цена "однушек" достигла четырех миллионов рублей, а "двушки" продают за 5,5-6 миллионов. В готовых новостройках эконом-класса цены достигают 150 тысяч рублей за квадратный метр.

Разработчики законопроекта считают, что разница может быть погашена за счет кредитных средств. Правда, по оценкам Национального бюро кредитных историй, в Петербурге для комфортного обслуживания ипотечного кредита семья должна получать не менее 92,1 тысячи рублей в месяц. А малоимущими, то есть теми, кто сможет претендовать на льготу, признаются семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточного минимума.

Максим Ельцов, председатель комитета по ипотеке Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, директор Первого ипотечного агентства, говорит, что при расселении коммуналок главной проблемой является нехватка накоплений и доходов у жильцов.

- Конечно, коэффициент 0,3 при выкупе последней комнаты может помочь, но только когда остальные комнаты уже выкуплены по рыночной стоимости, - приводит пример Ельцов.

По оценкам эксперта, многие жители коммуналок не смогут принять участия в программе из-за того, что у них не будет средств на выкуп соседских комнат или доплаты за отдельное жилье. Шансы, что семье, доход которой ниже прожиточного минимума, дадут ипотеку, стремятся к нулю.

Новые правила таковы, что участвовать в расселении должна вся квартира. То есть если в пятикомнатной коммуналке четверо соседей готовы к выкупу или переезду, а у одного нет накоплений на такую манипуляцию, то квартиру не расселят.