Феодоровский собор в память 300-летия дома Романовых возрождается благодаря не только заботам властей и попечителей, но и усилиям самих петербуржцев. Прихожане собирают деньги не только на иконы и прочее церковное убранство, но и на обустройство хорошей детской игровой площадки. Ее планируют открыть этим летом: уже проведены работы по подготовке места под нее.

Феодоровский - необычный для Северной столицы храм, в котором явственно видны черты древнерусской культуры. Собор был назван в честь иконы Богоматери, перед которой инокиня Марфа (Ксения Романова) благословила своего сына Михаила Романова на престол в 1613 году. Деньги на строительство, начатое в 1911 году, собирались всем миром: от госучреждений до частных лиц. Внес свою лепту и Николай II. А первым жертвователем стал Иоанн Кронштадтский. В 30-х годах минувшего века собор "перепрофилировали" в молокозавод, который и работал здесь вплоть до 2005 года. За время существования завода были снесены все главки собора, внутреннее убранство полностью уничтожено. Были уничтожены и колокола. Храм обрел вторую жизнь в наше время, его восстановили к 2013 году - 400-летию дома Романовых, и опять-таки с привлечением пожертвований. Сейчас золотые купола храма видны издалека. Но что касается убранства, процесс воссоздания продолжается.

Например, иконостас верхнего храма (собор - двухъярусный). На многих местах не сами иконы, а их фотокопии. Продолжается сбор средств на написание святых ликов. Каждый желающий может внести свою лепту, поэтому на стене храма - перечень икон, на которые можно жертвовать. Рядом - список тех, кто решил принять в этот участие (имена и фамилии жертвователей вносят только с их согласия. Многие предпочитают остаться анонимными.)

Как пояснил "РГ" протоиерей Александр Сорокин, настоятель Феодоровского собора, как раз сейчас в процессе написания находятся три иконы. И более сорока - в проекте, и когда он будет реализован, зависит от поступления средств. Кстати, перечень еще не написанных икон, то есть тех, средства на которые пока не собраны, есть и на сайте собора. Также собираются средства на иконы для нижнего храма.

- Очень часто сами прихожане предлагают что-то сделать для храма. Кто-то подновил ставшую ржаветь крышу часовни, кто-то отремонтировал и покрасил скамейки. Люди оказывают посильную помощь храму и приходу, и многое делается своими руками. Это все очень важно для нас, это не мелочи, - подчеркнул иерей Владимир Коваль-Зайцев.

Что касается детской игровой площадки, то идея ее создания была подсказана самой жизнью (многие верующие идут в храм с детьми) и принята на общем приходском собрании. Площадка будет включать детский городок, качели, различные игровые элементы для малышей. Первый этап - подготовка места - завершен. Будущая площадка займет 280 квадратных метров. Идет активный сбор средств на второй, самый дорогостоящий этап, предполагающий установку городка и других элементов. Прихожане надеются, что уже летом их дети смогут проводить время на этой площадке.

- Храм - наш дом, а не сторонняя организация. А в доме как? Что-то нужно помыть, починить - делаешь. Так и у нас. Увидели, что деревянные скамейки на территории пришли в негодность, привезли новые доски, заменили подгнившие. Все своими руками. Теперь скамьи - как новые, сесть на них людям приятно. А вот сегодня после службы один из прихожан взял лопату, стал чистить дорожки от снега. Его никто не просил. Он просто подумал: "Если не я, то кто?" В храме всегда чисто - тоже заслуга наших прихожанок. Или вот чаепитие для детей проводим: все сами организуем. Кто-то деньгами помогает (на те же иконы), кто свое время и силы вкладывает. Мы все понимаем: собор находится в стороне от туристических маршрутов, так что нет такого источника дохода, - сказал Юрий Радченко, один из прихожан.

- Понятно, что не каждый в состоянии выделить крупную сумму, которой было бы достаточно для создания иконы. Поэтому собираются в группы, потихоньку накапливают. Например, наша группа (мы вместе проходили курсы катехизации) так собирает. Сначала на одну икону, потом на другую. Это сейчас в соборе уже все-таки много что есть, а изначально были фактически одни стены. Ведь ничего не сохранилось, - подчеркнула прихожанка Александра Анисимова.

Кстати, как выглядел искореженный храм, когда его передали обратно церкви, и как шли восстановительные работы, можно проследить по фотографиям, которые выставлены на стендах в верхнем храме. Здесь же в витрине лежит позеленевший от времени кусок металла - осколок колокола. Это единственное, что осталось от старой колокольни. А колокола те были именные: на них были портреты членов царской семьи. Самый большой колокол - "Юбилейный" - носил двойное имя Михаил - Николай (то есть от первого царствовавшего Романова до последнего).

- Найденный осколок принадлежит колоколу "Татьяна" - во имя цесаревны Татьяны Николаевны. На нем были изображены ее портрет, икона святой Татианы, герб Нижнего Новгорода. По узнаваемому куску герба (рога оленя) и опознали, - поясняет настоятель собора.

Теперь все колокола восстановлены, в том числе во имя убиенных членов царской семьи. Деньги на них перечисляли все желающие. А самой интересной с исторической точки зрения иконой обновленного собора стал небольшой фарфоровый медальон с изображением Богоматери и Серафима Саровского. Миниатюра была привезена из Дивеевского монастыря императрицей Александрой Федоровной, а после рождения наследника повешена над его кроваткой. В дальнейшем подросший цесаревич подарил икону матросу Климентию Нагорному. После революции медальон много раз менял владельцев, был вывезен в Америку, но в конце концов подарен возрождаемому Феодоровскому.

Обновленный Феодоровский стал знаменит и благодаря необычному оформлению нижнего храма. Здесь сделан напольный лабиринт, выполненный из черного и белого мрамора. За образец взят лабиринт из Шартрского собора. Лабиринт - как символ пути человека к Богу. .