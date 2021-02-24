Строящийся в Череповце Архангельский мост называют главным инфраструктурным объектом Вологодской области. Сейчас строительные работы на мосту через реку Шексну выполнены на 55 процентов. До открытия переправы вместе с подходами осталось полтора года.

На сегодняшний день выполнены работы по возведению 12 опор, близится завершение еще одной. Производится сборка и надвижка металлических пролетных строений. С левого берега выполнено 410 метров, а с правого 205 метра - в сумме это 88 процентов.

Строительство моста началось в августе 2019 года и ведется неплохими темпами. Этого удалось добиться благодаря поддержке правительства РФ: из средств федерального бюджета на объект было выделено 6,2 миллиарда рублей. Недавно Министерство транспорта сообщило, что поддержка строительства моста продолжится и в течение года на эти цели будет доведено дополнительно еще четыре миллиарда рублей. По оценке региональных властей, это означает, что к концу 2021 года готовность объекта превысит 80 процентов.

Архангельский мост завершит создание транспортного кольца Череповца, связав между собой четыре крупных микрорайона, и обеспечит создание условий для кольцевого движения общественного транспорта.

С вводом моста значительно изменится и логистика транспортных потоков в Череповце. Для тех, кто живет в восточной части Зашекснинского района, а трудится на крупнейших предприятиях на севере города, сократится время движения до рабочих мест. Для них появится более оптимальный вариант маршрута - через новый мост и Северный район с меньшим количеством светофоров по сравнению с Центральным районом города, через который добираются сейчас. Таким образом, разгрузятся Октябрьский мост и ряд центральных улиц.

Тем временем продолжается строительство Южного шоссе, примыкающих к нему улиц и кольцевых развязок. Местные жители (в частности, из домов на Архангельской улице, 3 и 3 А и из микрорайона Кабачино на другом берегу Шексны) обратились к властям с просьбой организовать выезд из их домов на новые автодороги. Губернатор Олег Кувшинников поручил удовлетворить пожелания череповчан и начать проектирование и строительство выездов.

Большая стройка коснется также пешеходов и велосипедистов. В рамках строительства Южного шоссе от моста до пересечения с развязкой Октябрьского проспекта планируется с каждой из сторон устройство пешеходных дорожек, совмещенных с велодорожками. Протяженность каждой - 4,3 километра. Общая ширина такой дорожки составляет 4,5 метра: по два метра на пешеходную и велосипедную части плюс полуметровое разделение между ними.

- В последние два года горожане всегда говорят про велодорожки. Поэтому все, что мы собираемся проектировать от улицы Рыбинской в сторону шоссе, будет с велодорожками, - отметил мэр Череповца Вадим Германов. - Соответственно и продолжение Шекснинского проспекта тоже будет с велодорожками.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Все объекты мы должны построить до августа 2022 года. Других вариантов у нас нет. Поэтому задача до конца 2021 года: обеспечить строительную готовность пускового комплекса не менее 80 процентов, приступить к строительству Шекснинского проспекта и проектированию Октябрьского проспекта, обеспечить выезд из Кабачино на Южное шоссе, а также обеспечить выезд из домов №3 и № 3А на Архангельскую улицу.