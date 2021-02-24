Новости

Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
Путин утвердил штрафы за цензуру в интернете 12:10
Ученые предупредили об опасности для швейцарских АЭС из-за наводнения 12:08
Путин уточнил уголовную ответственность руководителей "дочек" госкомпаний 12:05
Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 29% 11:58
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников 11:54
В Башкирии сбивший насмерть ребенка пьяный водитель получил 7 лет тюрьмы 11:53
В четверг на Москву обрушится снегопад и наступит оттепель 11:53
Главу ярославской верфи обвинили в контрабанде военной техники 11:52
Эксперт рассказал, как наладить ночной сон 11:46
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ Москвы 11:46
Минфин прокомментировал рост госдолга на 5,4 трлн руб. в 2020 году 11:43
Путин подписал закон о порядке доплат родителям инвалидов с детства 11:43
Оперштаб: Еще 1719 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ 11:39
Бастрыкин поставил на контроль два резонансных преступления 11:35
Подозреваемый в убийстве на западе столицы отправлен под стражу 11:29
Швецию заинтересовала вакцина "Спутник V" 11:28
В столичном метро задержали несовершеннолетнего грабителя и его подельника 11:15
Ученые нашли в Сибири следы первой в истории пандемии чумы 11:10
Названы округа Москвы, где квартиры покупают быстрее всего 11:09
В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе 11:09
Жителя Кубани оштрафовали за экстремистские тату и нацистские символы 11:08
Forbes рассказал о новой 145-метровой яхте Абрамовича 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 12:06
Рубрика: Власть

Мост через Шексну

Главная стройка Вологодской области завершится в августе 2022-го
Текст: Вадим Смирнов (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(8390)
Строящийся в Череповце Архангельский мост называют главным инфраструктурным объектом Вологодской области. Сейчас строительные работы на мосту через реку Шексну выполнены на 55 процентов. До открытия переправы вместе с подходами осталось полтора года.
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

На сегодняшний день выполнены работы по возведению 12 опор, близится завершение еще одной. Производится сборка и надвижка металлических пролетных строений. С левого берега выполнено 410 метров, а с правого 205 метра - в сумме это 88 процентов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию

Строительство моста началось в августе 2019 года и ведется неплохими темпами. Этого удалось добиться благодаря поддержке правительства РФ: из средств федерального бюджета на объект было выделено 6,2 миллиарда рублей. Недавно Министерство транспорта сообщило, что поддержка строительства моста продолжится и в течение года на эти цели будет доведено дополнительно еще четыре миллиарда рублей. По оценке региональных властей, это означает, что к концу 2021 года готовность объекта превысит 80 процентов.

Архангельский мост завершит создание транспортного кольца Череповца, связав между собой четыре крупных микрорайона, и обеспечит создание условий для кольцевого движения общественного транспорта.

С вводом моста значительно изменится и логистика транспортных потоков в Череповце. Для тех, кто живет в восточной части Зашекснинского района, а трудится на крупнейших предприятиях на севере города, сократится время движения до рабочих мест. Для них появится более оптимальный вариант маршрута - через новый мост и Северный район с меньшим количеством светофоров по сравнению с Центральным районом города, через который добираются сейчас. Таким образом, разгрузятся Октябрьский мост и ряд центральных улиц.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала

Тем временем продолжается строительство Южного шоссе, примыкающих к нему улиц и кольцевых развязок. Местные жители (в частности, из домов на Архангельской улице, 3 и 3 А и из микрорайона Кабачино на другом берегу Шексны) обратились к властям с просьбой организовать выезд из их домов на новые автодороги. Губернатор Олег Кувшинников поручил удовлетворить пожелания череповчан и начать проектирование и строительство выездов.

Большая стройка коснется также пешеходов и велосипедистов. В рамках строительства Южного шоссе от моста до пересечения с развязкой Октябрьского проспекта планируется с каждой из сторон устройство пешеходных дорожек, совмещенных с велодорожками. Протяженность каждой - 4,3 километра. Общая ширина такой дорожки составляет 4,5 метра: по два метра на пешеходную и велосипедную части плюс полуметровое разделение между ними.

- В последние два года горожане всегда говорят про велодорожки. Поэтому все, что мы собираемся проектировать от улицы Рыбинской в сторону шоссе, будет с велодорожками, - отметил мэр Череповца Вадим Германов. - Соответственно и продолжение Шекснинского проспекта тоже будет с велодорожками.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Все объекты мы должны построить до августа 2022 года. Других вариантов у нас нет. Поэтому задача до конца 2021 года: обеспечить строительную готовность пускового комплекса не менее 80 процентов, приступить к строительству Шекснинского проспекта и проектированию Октябрьского проспекта, обеспечить выезд из Кабачино на Южное шоссе, а также обеспечить выезд из домов №3 и № 3А на Архангельскую улицу.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится