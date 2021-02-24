О новых методах в лечении онкологических заболеваний

Пандемия новой коронавирусной инфекции вот уже год является одной из приоритетных проблем системы здравоохранения по всему миру. Какое-то время нам всем приходилось откладывать плановые медицинские процедуры и профилактические обследования. Однако существуют заболевания, лечение которых ни в коем случае нельзя откладывать, так как это может привести к фатальным последствиям. Например, раковая опухоль за несколько недель может вырасти и дать метастазы в соседние органы, что существенно усложнит лечение. О терапии злокачественных новообразований мы поговорили с Максимом Астраханцевым, врачом-онкологом и химиотерапевтом федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко".

Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, как за последнее время изменилось лечение онкологических заболеваний?

Максим Астраханцев: В основном сейчас совершенствуется лекарственная терапия, и у нее, на мой взгляд, наибольший потенциал для дальнейшего развития. За последние десятилетия в нашу практику вошли таргетная терапия, иммунная, в частности, сравнительно новая терапия дендритными клетками, более совершенные протоколы химиотерапии.

Таргетная и иммунная терапия сейчас у всех на слуху, а вот про химиотерапию не особенно много говорят. Что изменилось в этой области?

Максим Астраханцев: Действительно, каких-либо фундаментальных открытий в этой области сделано не было, однако препараты для химиотерапии постоянно совершенствуются. В частности, ученые работают над улучшением фармакодинамики и фармакокинетики, то есть распространения и усвоения, лекарств. Например, паклитаксел, который используется при лечении рака молочной железы, сейчас применяют вместе с альбумином. Это белок, с которым связывается действующее вещество, и благодаря этому лучше распространяется по организму. Выпуск препаратов тщательнее контролируется, снижается их уровень токсичности. Новые поколения лекарств уже не оказывают столь серьезных побочных действий на сердечно-сосудистую и другие важные системы организма.

Максим Астраханцев: Препаратыдля химиотерапии постоянносовершенствуются. Фото: Сергей Николаев/РГ

То есть сейчас пациенты уже не так тяжело переносят химиотерапию, как раньше?

Максим Астраханцев: Безусловно, и не только благодаря возросшему качеству самих химиопрепаратов. Сейчас существуют методики, которые позволяют купировать многие нежелательные эффекты. Например, самая устойчивая ассоциация с химиолечением - это выпадение волос. В норме голова очень активно снабжается кровью, в том числе и при введении противоопухолевых препаратов, которые могут повреждать волосяные луковицы. Для того чтобы снизить риск выпадения волос, мы применяем специальные охлаждающие шлемы. Пациент надевает шлем за некоторое время до начала инфузии, кожа головы охлаждается, соответственно, сужаются кровеносные сосуды и снижается кровоток. Таким образом значительно меньше химиопрепарата попадает к волосяным фолликулам. Аналогично при введении препаратов, которые оказывают токсическое воздействие на кожу ладоней, применяются охлаждающие перчатки.

Для того чтобы снизить рисквыпадения волос, применяютсяспециальные охлаждающие шлемы. Фото: Сергей Николаев/РГ

При длительных курсах химиотерапии для комфорта пациента мы устанавливаем центральные имплантируемые порт-системы. Такая система позволяет избежать множества осложнений, например, развития химического флебита (воспаления стенок вены), разрыва вены и попадания препарата в мягкие ткани - экстравазации, которая, в свою очередь, может привести к развитию трофических язв и даже новой опухоли, а также дискомфорта от многократной постановки катетера. И, конечно, проводится медикаментозная коррекция состояния пациента.

Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

Максим Астраханцев: Если говорить о жизненно важных аспектах - это, в первую очередь, показатели крови. Химиопрепараты действуют на все быстро делящиеся клетки в организме, это не только опухоль, но и клетки красного костного мозга, которые вырабатывают кровь. Наиболее часто развивается лейкопения (снижение уровня лейкоцитов, клеток крови, выполняющих защитную функцию). В таких случаях врач назначает специальные стимуляторы лейкопоэза, то есть выработки таких клеток. Аналогично, если мы наблюдаем снижение уровня гемоглобина, назначаются стимуляторы эритропоэза (выработки эритроцитов), а при тромбоцитопении - стимуляторы роста тромбоцитов (клеток, отвечающих за свертываемость).

Кроме этого, мы обязательно проводим премедикацию: вводим дезинтоксикационные препараты, при необходимости - противорвотные лекарства длительного действия.

Новые поколения лекарств уже не оказывают столь серьезных побочных действий на важные системы организма пациента

Чем руководствуется врач при выборе тактики химиолечения и как оценивают ее эффективность?

Максим Астраханцев: При назначении лечения мы строго придерживаемся существующих стандартов и протоколов. Выбор препарата зависит от типа опухоли и стадии заболевания, а доза назначается в зависимости от площади поверхности тела больного, которая рассчитывается на основе роста и веса.

Перед лечением выполняется оценка распространенности опухолевого процесса, в зависимости от локализации опухоли это может быть МРТ, КТ или ПЭТ-КТ.?Эти результаты принимаются за отправную точку. После проведения определенного количества курсов исследование повторяют и оценивают динамику. Очень важно, чтобы это было то же исследование, так как сравнение результатов МРТ и КТ, например, не даст никаких достоверных данных. Если опухоль и метастатические очаги уменьшаются, значит, лечение эффективно и его стоит продолжать. Далее контрольное обследование проводится каждые два-три курса.

Статистика

Сейчас в федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" работают два стационара, в Москве и Санкт-Петербурге, одно амбулаторно-поликлиническое отделение в Краснодаре и справочно-информационные центры в Самаре и Нижнем Новгороде.

Петербургский стационар открылся последним, 27 октября 2020 года.

На 2021 год запланировано открытие стационара в Краснодаре и амбулаторно-поликлинических отделений в Самаре и Казахстане.

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