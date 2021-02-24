В петербургские клиники стали обращаться пациенты с последствиями коронавируса. Это принципиально новый опыт для врачей. Понятно, что у каждого учреждения в зависимости от специализации свой спектр проблем. "РГ" поговорила с несколькими петербургскими врачами.

Денис Груздев, руководитель сети клиник "Клиника доктора Груздева":

- Наше основное направление - косметология. И в этой сфере ситуация с ограничительными мерами - совершенно уникальный шанс. Масочный режим продлится еще долго и будет рекомендован, на мой взгляд, минимум до конца года. А значит, пациенты могут делать процедуры, которые временно оставляют следы на лице (в том числе нитевой лифтинг, аппаратные инвазивные методики), совершенно спокойно. Надел маску - и все. Чем многие уже и воспользовались. К тому же часть работающих перешли на дистанционный режим, сидят дома, где сослуживцы их не видят.

Второе. К нам стали приходить пациенты, у которых ношение масок привело к раздражению кожи, ее сухости, а также люди, переболевшие коронавирусом, у них ухудшилось состояние кожи лица, она стала потускневшей. Это связано со снижением кровоснабжения, вызванным заболеванием. То есть человек вроде и чувствует себя уже хорошо, а внешний вид говорит об обратном. И мы отметили еще одну особенность: многие такие пациенты стали жаловаться на ослабление памяти, расстройство внимания. Такое состояние связано с ухудшением кровотока и лимфотока головного мозга, спровоцированных коронавирусом. Проблема решаема: ставим капельницы, и пациенты возвращаются к нормальному рабочему ритму.

Переболевшим можно рекомендовать прогулки, посильную физическую нагрузку, если есть возможность - санаторно-курортное лечение, озонотерапию, оксигенотерапию, лечение в барокамере.

Приведу пример упражнения, которое каждый может выполнять дома. Для его выполнения понадобится пластиковая емкость объемом один литр, длинная трубочка (например, от капельницы). В крышке емкости нужно сделать отверстие, а саму емкость наполнить водой не менее чем наполовину. Через отверстие в крышке опускаем в воду трубочку. Делаем вдох и выдыхаем через трубочку в воду, стараясь продавить толщу воды. Выполняем упражнение пять-десять минут.

Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, член-корреспондент РАН:

- К нам поступали дети, переболевшие коронавирусом, но особых осложнений, сказывающихся на состоянии здоровья, у них не было. Это общеизвестный факт: дети обычно переносят COVID-19 в легкой форме. И тем не менее коронавирус и связанные с ним ограничения больно ударили по здоровью некоторых наших пациентов. Почему?

Был период, когда действовали ограничения на оказание плановой помощи. Соответственно, те, кто нуждался в этапных хирургических вмешательствах и реабилитации, не смогли вовремя получить эту медицинскую помощь. То есть были потеряны или снижены достигнутые ранее результаты, к которым некоторые наши пациенты шли месяцами и даже годами.

Также из-за ограничений мальчики и девочки, записанные на плановое лечение, попадали к нам позже, чем нужно было бы. А значит, с утяжеленной патологией, и врачам приходилось решать более сложные задачи, чтобы конечный результат лечения был хорошим и удовлетворял как самих пациентов, так и их родителей.

В целом нам удалось выполнить годовое задание по оказанию высокотехнологической медицинской хирургической помощи.

Многие наши сотрудники переболели коронавирусом, так что из личного опыта могу посоветовать тем, кто перенес эту инфекцию, больше бывать на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, не забывать о посильных физических нагрузках. Можно, например, заняться скандинавской ходьбой, тем самым совместив прогулки с физической нагрузкой. Полезно и для легких, и для сердца, и для поднятия настроения!

Эвелина Петрова, главный врач многопрофильного медицинского центра "УльтраКлиника":

- У нас за время пандемии возросло число пациентов с болями. Люди долго сидели дома, поневоле затягивая обращение к врачу, откладывая до последнего. Многим приходилось оказывать уже экстренную помощь, максимально быстро купируя болевой синдром. Причин болей много, но длительное пребывание в ограниченном пространстве, вынужденный малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации и страх могли спровоцировать их возникновение. Увеличилось число пациентов с раздражительностью, нервозностью, бессонницей, мышечными болями.

Коронавирус способен бить по любым системам и органам. Мы это наблюдали на своих пациентах. Частая жалоба у переболевших COVID-19 - суставные, головные, мышечные боли - даже у тех, у кого ранее такой проблемы и не было! Также часты жалобы на слабость, утомляемость, головокружение, бессонницу. Перенесшие коронавирус обращаются и с жалобами на кашель, причем среди них есть те, у кого поражение легких было минимальным.

Что касается болей в суставах, то мы в клинике стали чаще делать так называемые биоимпланты. Это современная малоинвазивная, даже ювелирная процедура, когда в сустав вводят фракцию, забираемую из жировой ткани пациента, смешанной с собственной плазмой крови. Получается такой "коктейль", позволяющий закрыть поврежденные места. Человеку становится значительно легче двигаться. Такая процедура помогает порой даже тем, кто уже собирается на протезирование суставов. Снимаются боли, качество жизни повышается в разы. Процедура не имеет ограничений по возрасту. У нас пациенты от 27 до 90 лет. После этого не нужны реабилитация и покой. Наоборот, нужно ходить и разрабатывать конечность.

Переболевшим коронавирусом можно порекомендовать прогулки на свежем воздухе. Хотя бы по часу в день. Хороши дыхательная гимнастика, гимнастика для суставов (но только не в период обострения). Однако желательно сначала обратиться к врачу. Ели речь идет о болях, то прежде всего нужно прийти к неврологу.