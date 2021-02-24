Новости

Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
Путин утвердил штрафы за цензуру в интернете 12:10
Ученые предупредили об опасности для швейцарских АЭС из-за наводнения 12:08
Путин уточнил уголовную ответственность руководителей "дочек" госкомпаний 12:05
Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 29% 11:58
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников 11:54
В Башкирии сбивший насмерть ребенка пьяный водитель получил 7 лет тюрьмы 11:53
В четверг на Москву обрушится снегопад и наступит оттепель 11:53
Главу ярославской верфи обвинили в контрабанде военной техники 11:52
Эксперт рассказал, как наладить ночной сон 11:46
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ Москвы 11:46
Минфин прокомментировал рост госдолга на 5,4 трлн руб. в 2020 году 11:43
Путин подписал закон о порядке доплат родителям инвалидов с детства 11:43
Оперштаб: Еще 1719 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ 11:39
Бастрыкин поставил на контроль два резонансных преступления 11:35
Подозреваемый в убийстве на западе столицы отправлен под стражу 11:29
Швецию заинтересовала вакцина "Спутник V" 11:28
В столичном метро задержали несовершеннолетнего грабителя и его подельника 11:15
Ученые нашли в Сибири следы первой в истории пандемии чумы 11:10
Названы округа Москвы, где квартиры покупают быстрее всего 11:09
В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе 11:09
Жителя Кубани оштрафовали за экстремистские тату и нацистские символы 11:08
Forbes рассказал о новой 145-метровой яхте Абрамовича 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 11:55
Рубрика: Общество

Прогулки и дыхательная гимнастика

На что обратить внимание тем, кто переболел коронавирусом
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(8390)
В петербургские клиники стали обращаться пациенты с последствиями коронавируса. Это принципиально новый опыт для врачей. Понятно, что у каждого учреждения в зависимости от специализации свой спектр проблем. "РГ" поговорила с несколькими петербургскими врачами.
Переболевшим коронавирусом врачи рекомендуют прогулки на свежем воздухе и посильную активность. Фото: Сергей Николаев / РГ Переболевшим коронавирусом врачи рекомендуют прогулки на свежем воздухе и посильную активность. Фото: Сергей Николаев / РГ
Переболевшим коронавирусом врачи рекомендуют прогулки на свежем воздухе и посильную активность. Фото: Сергей Николаев / РГ

Денис Груздев, руководитель сети клиник "Клиника доктора Груздева":

- Наше основное направление - косметология. И в этой сфере ситуация с ограничительными мерами - совершенно уникальный шанс. Масочный режим продлится еще долго и будет рекомендован, на мой взгляд, минимум до конца года. А значит, пациенты могут делать процедуры, которые временно оставляют следы на лице (в том числе нитевой лифтинг, аппаратные инвазивные методики), совершенно спокойно. Надел маску - и все. Чем многие уже и воспользовались. К тому же часть работающих перешли на дистанционный режим, сидят дома, где сослуживцы их не видят.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%

Второе. К нам стали приходить пациенты, у которых ношение масок привело к раздражению кожи, ее сухости, а также люди, переболевшие коронавирусом, у них ухудшилось состояние кожи лица, она стала потускневшей. Это связано со снижением кровоснабжения, вызванным заболеванием. То есть человек вроде и чувствует себя уже хорошо, а внешний вид говорит об обратном. И мы отметили еще одну особенность: многие такие пациенты стали жаловаться на ослабление памяти, расстройство внимания. Такое состояние связано с ухудшением кровотока и лимфотока головного мозга, спровоцированных коронавирусом. Проблема решаема: ставим капельницы, и пациенты возвращаются к нормальному рабочему ритму.

Переболевшим можно рекомендовать прогулки, посильную физическую нагрузку, если есть возможность - санаторно-курортное лечение, озонотерапию, оксигенотерапию, лечение в барокамере.

Приведу пример упражнения, которое каждый может выполнять дома. Для его выполнения понадобится пластиковая емкость объемом один литр, длинная трубочка (например, от капельницы). В крышке емкости нужно сделать отверстие, а саму емкость наполнить водой не менее чем наполовину. Через отверстие в крышке опускаем в воду трубочку. Делаем вдох и выдыхаем через трубочку в воду, стараясь продавить толщу воды. Выполняем упражнение пять-десять минут.

Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, член-корреспондент РАН:

- К нам поступали дети, переболевшие коронавирусом, но особых осложнений, сказывающихся на состоянии здоровья, у них не было. Это общеизвестный факт: дети обычно переносят COVID-19 в легкой форме. И тем не менее коронавирус и связанные с ним ограничения больно ударили по здоровью некоторых наших пациентов. Почему?

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Врач назвал наиболее активное время передачи коронавируса

Был период, когда действовали ограничения на оказание плановой помощи. Соответственно, те, кто нуждался в этапных хирургических вмешательствах и реабилитации, не смогли вовремя получить эту медицинскую помощь. То есть были потеряны или снижены достигнутые ранее результаты, к которым некоторые наши пациенты шли месяцами и даже годами.

Также из-за ограничений мальчики и девочки, записанные на плановое лечение, попадали к нам позже, чем нужно было бы. А значит, с утяжеленной патологией, и врачам приходилось решать более сложные задачи, чтобы конечный результат лечения был хорошим и удовлетворял как самих пациентов, так и их родителей.

В целом нам удалось выполнить годовое задание по оказанию высокотехнологической медицинской хирургической помощи.

Многие наши сотрудники переболели коронавирусом, так что из личного опыта могу посоветовать тем, кто перенес эту инфекцию, больше бывать на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, не забывать о посильных физических нагрузках. Можно, например, заняться скандинавской ходьбой, тем самым совместив прогулки с физической нагрузкой. Полезно и для легких, и для сердца, и для поднятия настроения!

Эвелина Петрова, главный врач многопрофильного медицинского центра "УльтраКлиника":

- У нас за время пандемии возросло число пациентов с болями. Люди долго сидели дома, поневоле затягивая обращение к врачу, откладывая до последнего. Многим приходилось оказывать уже экстренную помощь, максимально быстро купируя болевой синдром. Причин болей много, но длительное пребывание в ограниченном пространстве, вынужденный малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации и страх могли спровоцировать их возникновение. Увеличилось число пациентов с раздражительностью, нервозностью, бессонницей, мышечными болями.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии

Коронавирус способен бить по любым системам и органам. Мы это наблюдали на своих пациентах. Частая жалоба у переболевших COVID-19 - суставные, головные, мышечные боли - даже у тех, у кого ранее такой проблемы и не было! Также часты жалобы на слабость, утомляемость, головокружение, бессонницу. Перенесшие коронавирус обращаются и с жалобами на кашель, причем среди них есть те, у кого поражение легких было минимальным.

Что касается болей в суставах, то мы в клинике стали чаще делать так называемые биоимпланты. Это современная малоинвазивная, даже ювелирная процедура, когда в сустав вводят фракцию, забираемую из жировой ткани пациента, смешанной с собственной плазмой крови. Получается такой "коктейль", позволяющий закрыть поврежденные места. Человеку становится значительно легче двигаться. Такая процедура помогает порой даже тем, кто уже собирается на протезирование суставов. Снимаются боли, качество жизни повышается в разы. Процедура не имеет ограничений по возрасту. У нас пациенты от 27 до 90 лет. После этого не нужны реабилитация и покой. Наоборот, нужно ходить и разрабатывать конечность.

Переболевшим коронавирусом можно порекомендовать прогулки на свежем воздухе. Хотя бы по часу в день. Хороши дыхательная гимнастика, гимнастика для суставов (но только не в период обострения). Однако желательно сначала обратиться к врачу. Ели речь идет о болях, то прежде всего нужно прийти к неврологу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"