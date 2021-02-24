В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет

В Хвойнинском районе Новгородской области недалеко от взлетно-посадочной площадки "Песь" перевернулся вертолет Robinson R-66. На борту находился один человек, сам полет был тренировочным.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, целью полета была отработка приема - висение. Однако во время маневра вертолет опрокинулся на левый бок.

В ведомстве говорят, что опрокидыванию предшествовало столкновение со снежной насыпью. Сам пилот не пострадал. Вертолет получил повреждения фюзеляжа, несущего финта, редуктора, в кабине разбиты стекла.

Сейчас по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба".

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента.