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24.02.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет

Текст: Вера Черенева

В Хвойнинском районе Новгородской области недалеко от взлетно-посадочной площадки "Песь" перевернулся вертолет Robinson R-66. На борту находился один человек, сам полет был тренировочным.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, целью полета была отработка приема - висение. Однако во время маневра вертолет опрокинулся на левый бок.

В ведомстве говорят, что опрокидыванию предшествовало столкновение со снежной насыпью. Сам пилот не пострадал. Вертолет получил повреждения фюзеляжа, несущего финта, редуктора, в кабине разбиты стекла.

Сейчас по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба".

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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