Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона

В поселке Назия Кировского района Ленинградской области сотрудники Росприроднадзора по СЗФО спасли гигантского питона. Змею длиной более четырех метров своим кредиторам оставила должница.

Как рассказали в окружном управлении Росприроднадзора, в ведомство обратились соседи. Они рассказали, что в двухкомнатной пустующей квартире живет большая змея. И иногда соседи эту змею подкармливают.

Прибывшие на место сотрудники природонадзорного ведомства выяснили, что питона оставила бывшая собственница квартиры. Это жилье у нее забрали кредиторы за долги. Тем не менее сами представители кредитной организации в поселок не приезжали и со змеей дела не имели.

В администрации поселка Назия "РГ" сообщили, что собственница постоянно в этой квартире никогда и не жила. Но примерно дважды в неделю приезжала покормить змею. Соседи о существовании питона знали. Змею они боялись, думали, что питон может пробраться через вентиляцию или канализацию в их квартиры.

Конфликтная ситуация длилась много лет, еще до принятия закона, который запрещает держать дома диких животных, в том числе и больших змей. Муниципальные власти ничего не могли сделать: питон общественный порядок не нарушал.

Когда квартира опустела, соседи смягчились к змее и не дали ей погибнуть.

Росприроднадзору удалось договориться с Ленинградским зоопарком. Питона с осторожностью транспортировали в Петербург, в Ленинградский зоопарк. После карантина змея сможет поселиться в местном экзотариуме.