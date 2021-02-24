С проблемами ног поможет справиться только специалист

Что такое тяжесть в ногах, их отечность, многие знают на собственном опыте. Но большинство игнорируют недомогания, затягивая обращение к врачу. Да в поликлиниках и нет флебологов. Между тем каждому третьему петербуржцу нужна его помощь. На какие изменения в самочувствии нужно обратить внимание? Об этом журналисты "РГ" поговорили с ведущими специалистами медицинского центра "ФлебоЛайф", первого в Санкт-Петербурге специализированного учреждения по лечению заболеваний сосудов рук и ног, недугов стопы, терапии любых видов боли.

Николай Спиридонов: Программа «Здоровье города» — льготная, большая ее часть оплачивается самим центром, в рамках научного исследования по распространению варикоза, его осложнений. Фото: Сергей Николаев/РГ

Отвечали главный врач центра, флеболог, сосудистый хирург с 20-летним стажем работы, кандидат медицинских наук Николай Спиридонов, заместитель главного врача, хирург, флеболог Вадим Сидоров и подолог Наталья Грач.

Повлияла ли пандемия на заболеваемость сосудистыми недугами?

Николай Спиридонов: Да. Стресс и необходимость круглосуточного пребывания в ограниченном помещении и связанный с этим малоподвижный образ жизни могли спровоцировать заболевания или усугубили течение имеющихся. Мы это видим как у впервые обратившихся к нам за помощью, так и на примере пожилых пациентов, которые у нас наблюдаются не первый год. Были случаи, когда люди, уже забывшие, что такое отеки ног, на многомесячной самоизоляции получали серьезные обострения: отеки стали больше, появились трофические язвы, возник тромбофлебит или тромбоз - грозный недуг, требующий немедленного лечения.

К нам стали обращаться пациенты, переболевшие коронавирусом. Последствия, мы убедились, могут быть самыми разными и проявиться даже спустя несколько месяцев. Например, пришла пациентка с отеками ног (ранее отеков у нее не было). Было проведено обследование, назначены процедуры. Все прошло, отеки значительно уменьшились, появилась легкость походки, и, что пациентку также обрадовало, она похудела на пять килограммов. Вернулось хорошее настроение.

Перенесшим коронавирус желательно пройти реабилитацию, в идеале - санаторно-курортное лечение, сделать "перезагрузку" организму. Заболевание коварно!

Что делать тем, кто не может приехать в ваш центр?

Вадим Сидоров: Предлагаем помощь на дому (это не касается операций). Но выезд флеболога (с переносным аппаратом УЗИ) - пожалуйста. Будет полноценная диагностика состояния сосудов, консультация, назначение лечения. Как показывает практика, нередко специалиста на дом вызывают люди, десятилетиями не обращавшиеся к врачу. Мы им тоже помогаем: даем рекомендации, а если заболевания не входят в нашу компетенцию, подскажем, к врачам какого профиля нужно обратиться.

На дому возможно и проведение комплексной терапии.

Важно: сопровождение лечебных манипуляций и дома проводит врач, а не медсестра. Поэтому всегда можно скорректировать назначения.

На что направлена программа "Здоровье города", предлагаемая "ФлебоЛайфом"? Почему ее называют льготной?

Николай Спиридонов: Льготная - потому что большая часть оплачивается самим центром, в рамках научного исследования по распространению варикоза, его осложнений. Программа составлена так, чтобы дать ответы по диагностике, лечению и профилактике заболеваний сосудистой системы. Главное - предотвратить осложнения (а они могут быть вплоть до трофических язв и гангрены, что грозит ампутацией). Кажущиеся человеку совершенно банальными жалобы на отеки, зябкость стоп, дискомфорт в мышцах ног при ходьбе могут без должного лечения привести и к такому печальному исходу.

Цена льготной программы - 750 рублей. В нее входит дуплексное сканирование вен обеих ног с выдачей протокола обследования, консультация врача-флеболога (лимфолога), рекомендации с выдачей заключения. При необходимости можно получить консультацию невролога и/или кардиолога.

Каждому третьему петербуржцу уже нужна помощь флеболога

Вадим Сидоров: Была бы наша воля, мы бы в ОМС ввели обязательное дуплексное сканирование вен ног для взрослых, хотя бы раз в два года. Такая простая мера снизила бы частоту тяжелых осложнений.

В клинике "второе мнение" (сосудистого хирурга) плюс УЗИ - бесплатно.

Почему ввели такую услугу?

Николай Спиридонов: Столкнулись с многочисленными случаями, во-первых, "раскрутки" пациентов на деньги (дорогостоящие операции назначались без показаний). Во-вторых, из-за того, что далеко не все врачи-хирурги (а именно к ним часто обращаются) обладают должной квалификацией по флебологии.

Один из примеров: обратилась молодая девушка с направлением на удаление вен. Результаты нашего обследования показали: с венами все в порядке и виновником воспаления и покраснения на ногах было аутоиммунное заболевание (узловатая эритема)! И попади она в другую клинику, возможно, никто и не стал бы разбираться в причинах появления красных "шишек" на ногах, а просто удалили бы нормальную вену и только усугубили бы основное заболевание.

В России беда с оказанием флебологической помощи. Даже в крупных городах.

Вадим Сидоров: Была бы наша воля, мыбы в ОМС ввели обязательное дуплексноесканирование вен ног для взрослых, хотя быраз в два года. Такая простая мера снизила бычастоту тяжелых осложнений. Фото: Сергей Николаев/РГ

Какие признаки должны насторожить и стать сигналом: пора к врачу-специалисту?

Вадим Сидоров: Отечность одной или обеих ног, боли при ходьбе, ощущение тяжести, судороги в ногах, чувство онемения, сосудистые "сеточки".

Представители каких профессий наиболее подвержены варикозу?

Вадим Сидоров: Тех, которые предполагают длительные статичные нагрузки. Офисные работники, педагоги, менеджеры, повара, хирурги, бармены, охранники, продавцы, парикмахеры. Или люди, занятые тяжелым физическим трудом, - грузчики, спортсмены (тяжелоатлеты). Состояние усугубляют алкоголь, курение. И нужно быть аккуратными с нагрузками в фитнес-клубах. Не всегда тренеры квалифицированны и порекомендуют вам те нагрузки, которые допустимы.

В штате центра есть подолог. Но не все знают, что означает это слово...

Наталья Грач: Подология в переводе с греческого - "учение о ногах". Подолог обязательно имеет медицинское образование, он специализируется на аппаратном педикюре и комплексной обработке стопы, занимается профилактикой проблем стоп. При необходимости направит пациента к ортопеду, дерматологу, хирургу, эндокринологу.

С какими проблемами к нему обращаются?

Наталья Грач: Вросшие ногти, грибковое поражение ногтей, мозоли, трещины, бородавки, натоптыши, "косточки" в районе больших пальцев, деформация ногтевой пластины, "диабетическая стопа", потливость ног.

Наталья Грач: Между педикюром и педикюроммедицинским, у подолога, большая разница.Обычный носит эстетический характер.Медицинский педикюр направленна лечение. Фото: Сергей Николаев/РГ

Грибки на ногах часто становятся уделом пожилых. Они десятилетиями используют различные мази, ходят на педикюр в салоны, но результата нет. Можно ли помочь?

Наталья Грач: Между педикюром и педикюром медицинским, у подолога, большая разница. Обычный носит эстетический характер: где-то подпилят, где-то замажут гель-лаком. Проблема, если есть, обычным педикюром не убирается. Снимая гель на приеме, порой обнаруживаю под ним грибок-плесень.

Медицинский педикюр направлен на лечение! Он делается таким образом, чтобы уменьшить площадь поражения, а значит, сделать более эффективными те же противогрибковые мази. С застарелым грибком можно справиться, причем без приема препаратов внутрь (многим пожилым они противопоказаны по общему состоянию здоровья). Но пациенты должны дома выполнять наши рекомендации. Они несложные: и 90-летние справляются!

Подолога можно вызвать и на дом.

Ортопедические изделия для стопы продаются повсеместно. Как правильно подобрать?

Наталья Грач: Во время приема у подолога подбираем необходимые изделия. Более того, делаем их сами из специального силикона. Изготовленные на заказ, по вашим меркам, они обеспечивают максимальный комфорт. Ортезы применяют для уменьшения нагрузки, защиты стопы и для профилактики прогрессирования деформации. Они предотвращают трение, устраняют мозоли на "молоткообразных" или "когтистых" пальцах.

Что делать с потливостью ног?

Наталья Грач: Проблема решаема. Но, возможно, лечение окажется длительным. К проблеме приводят не только пренебрежение правилами гигиены и ношение неудобной обуви, но и ряд общих заболеваний.

Одно из направлений центра - лечение боли.

Николай Спиридонов: Мы за комплексный подход. Да, болевой синдром можно снять путем "блокады" за один сеанс, но эффект будет непродолжительным. Важны обследование и постановка диагноза. И не тяните время: например, развитие определенной локализации позвонковых грыж без должного лечения может привести к нарушению передвижения и инвалидности.

Ваш центр имеет огромное число наработок. Делитесь опытом?

Николай Спиридонов: Мы являемся базовой клиникой для кафедры хирургии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов. Обучаем врачей-ординаторов возможностям оказания амбулаторной помощи пациентам с сосудистой патологией.

Акцент

Фото: IStock

Лучший доктор в лучшей клинике

Компетенция врачей медцентра подтверждена наградами.

Медицинский центр "ФлебоЛайф" в 2019 и 2020 годах был удостоен наград "Лучшая клиника в области флебологии" и "Петербургский доктор года". Центр ведет большую просветительскую работу среди населения. Специалисты "ФлебоЛайфа" выступают с лекциями о заболеваниях сосудов, методах профилактики и лечения в различных общественных организациях, пансионатах для пожилых и прочих социальных учреждениях.