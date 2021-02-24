Новое строительство в исторической части Петербурга неизбежно, говорят некоторые эксперты. Город должен развиваться. Однако оно не должно приносить проблем сложившемуся облику Северной столицы, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый комплекс -"Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним памятники". Соблюдать баланс между двумя этими задачами - обязанность не только властей, но и самих строителей.

Еще более непростая ситуация возникает, если территория нового строительства не входит в охранную зону, но работы ведутся в условиях сложившейся застройки. В конце января проблемы возникли в жилом доме N 8 по Двинской улице -кирпичном пятиэтажном здании советского периода. В стенах образовались трещины, "предположительно это произошло из-за строительства, которое ведется по соседству", отмечают в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга.

Информация о том, что дом буквально трещит по швам, сначала появилась в конце января. Строительство по соседству велось еще на стадии котлована и устройства свайного фундамента. В социальных сетях жители дома рассказывали, что у них появилась "естественная вентиляция -проветривать не надо", однако с наступлением холодов постоянный приток свежего воздуха превратился в настоящую проблему. После многочисленных жалоб строительные работы были временно приостановлены. Однако на прошлой неделе снова появилась тревожная информация.

Строительство здания прекращено до получения результатов экспертизы

- В результате визуального обследования было установлено расхождение трещин от одного до трех миллиметров по вертикали первой секции, вызванное проведением строительных работ. Угроза обрушения здания отсутствует, - сообщили в администрации Кировского района. -Принято решение прекратить проведение строительно-монтажных работ до получения официального заключения строительной экспертизы обследования здания.

Сейчас постоянно проверяют маячки на трещинах и контролируют ситуацию сразу несколько организаций: управляющая организация ООО "Жилкомсервис N 2 Кировского района", аварийная служба Жилищного комитета и компания-застройщик. Официальная информация гласит, что "обсуждается вопрос о разработке дополнительных проектных решений по предотвращению деформации пострадавшего жилого дома".

По информации Госстройнадзора, строители попытались предпринять определенные шаги: "было создано шпунтовое ограждение строительной площадки, применены щадящие методы по устройству фундаментов нового здания". Однако на практике этого оказалось недостаточно. Как пояснил корреспонденту "РГ" инженер-строитель Максим Горелов, скорее всего, проект придется подвергнуть существенной доработке, изменить технологические решения. Для застройщика это означает увеличение сметы и тем самым уменьшение прибыли.

Отметим, кстати, что пострадавший жилой дом окружен сразу двумя стройками. При этом ЖК одной из них уже признан проблемным объектом, срок его сдачи переносился уже несколько раз. Очередной -10 апреля.

Тем временем

Продолжается строительство новой ветки петербургского метро, две станции которого буду иметь выход на поверхность в исторической части Санкт-Петербурга - это "Театральная" и "Горный институт". Строительство вестибюлей для обеих станций вызвало дискуссии, резко против выступил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, который заявил, что "продолжение работ в этой точке (на Театральной площади. - Прим. ред.) будет усугублять как для консерватории, так и для Мариинского театра опасность потенциального разрушения, даже непоправимого разрушения".