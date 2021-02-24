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Рубрика: Культура

Татьяна Ткач отметила 50-летний юбилей службы в Театре "На Литейном"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге состоялся бенефис народной артистки России Татьяны Ткач в честь 50-летия ее службы в Театре "На Литейном". Прима вышла на сцену в заглавной роли в постановке Александра Кузина "Странная миссис Сэвидж". А накануне корреспондент "РГ" взяла интервью у актрисы.

История свидетельствует: на этой сцене вы сыграли около 40 ролей.

Татьяна Ткач: Я благодарна судьбе за 50 удивительных лет в родном театре. Сколько ярких встреч с настоящими профессионалами. А какое удовольствие играть на сцене с любимыми партнерами! Могу сказать, что во время пандемии, когда мы не играли спектакли, у меня было ощущение, что меня покидали жизненные силы. Театр столько веков существует и еще будет существовать, удивительное место, где можно получить эмоции, где происходит обмен энергией. Я столько классики играла: Островский, Шекспир, Мольер, Алексей Толстой… Ибсен, Олби, Уильямс… И современная драматургия была - Угаров (пьесу "Городской романс" ставил Александр Галибин). Здесь получила звание заслуженной, народной артистки России и Государственную премию.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
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Сейчас вы довольны занятостью в репертуаре?

Татьяна Ткач: В Театре "На Литейном" у меня четыре любимых спектакля: "Семейный портрет" по пьесе Горького "Последние", "Поминальная молитва", "Странная миссис Сэвидж" - все поставил режиссер Александр Кузин, и "Игра в джин", режиссер Игорь Драка.

В Театре имени Андрея Миронова я играю мать Иудушки в "Господах Головлевых", постановка Влада Фурмана. 16 лет аншлаги! В антрепризе "Амазонки" - режиссер Андрей Носков - великолепные партнеры: Эра Зиганшина, Ирина Соколова, Сергей Барковский. Это театральный роман об актерских судьбах.

Никогда не было мысли покинуть Театр "На Литейном", перейти в другой или переключиться только на кино?

Татьяна Ткач: Разве уйдешь оттуда, где тебе хорошо? Хотя предложения были. Я театральная актриса, приглашения в кино воспринимаю как приятный сюрприз.

Сколько лет прошло, а журналисты все спрашивают вас про съемки в картинах "Белое солнце пустыни" и "Место встречи изменить нельзя", про Луспекаева, Высоцкого. Надоело рассказывать про восточную красавицу Зухру и Анну, подругу Фокса?

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Татьяна Ткач: Интерес к этим картинам понятен, они входят в золотой фонд российской фильмографии. Кино дарило мне встречи с удивительными людьми. Благодаря съемкам у Александра Алова и Владимира Наумова в "Беге" по Булгакову я познакомилась с Михаилом Ульяновым, Евгением Евстигнеевым, Алексеем Баталовым, Людмилой Савельевой. Владислав Дворжецкий стал моим другом. Потом мы вместе снимались в картинах "До последней минуты" и "Зарубки на память".

Летом 1968 года режиссер Владимир Мотыль предложил сняться в его картине "Белое солнце пустыни" в роли Зухры, главной жены гарема. Фильм планировали сделать двухсерийным, с гаремом отсняли много сцен, но в итоге материал сильно сократили, и от моей Зухры осталась одна фраза "А может быть, Гюльчатай его плохо ласкает?". Я восхищаюсь работой Луспекаева. Верещагин - один из самых ярких, запоминающихся образов нашего кинематографа.

Однажды раздался звонок от Станислава Говорухина: "Слушай, я тут снимаю фильм. Осталась одна роль бандитки, но дело не в ней. Хочу познакомить тебя с Высоцким! Ты же мечтала об этом? Вы будете жить в одной гостинице". Не читая сценария, я тут же полетела в Одессу. Это было прекрасное время. Вечерами мы собирались в одном из номеров гостиницы, Высоцкий нам пел, много рассказывал. Я приходила на съемочную площадку, чтобы посмотреть, как он великолепно играет...

Справка "РГ"

В фильмографии Татьяны Ткач более 80 работ. Среди них сериалы "Черный ворон", "Литейный", "Женская собственность", "Счастливый конец", "Личные обстоятельства".

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