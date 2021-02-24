В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка

В Петербурге возле дома №65 по Лиговскому проспекту сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину с муляжом гранаты. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полагают, что с этим муляжом мужчина пытался ограбить отделение банка, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в офисе одного из банков на Васильевском острове. Когда в дверь зашел мужчина в черной одежде и медицинской маске, на него никто не обратил внимания - масочный режим обязателен во всех кредитных учреждениях.

Между тем визитер подошел к кассиру, достал предмет, похожий на гранату, и стал требовать деньги. Сотрудница банка не растерялась и нажала тревожную кнопку.

Осознав, что через несколько минут в банк приедут бойцы вневедомственной охраны, мужчина убежал.

Но несмотря на то, что деньги вынести не получилось, от уголовной ответственности неудачливого гангстера это не освобождает. Дело возбуждено по статье "разбой".