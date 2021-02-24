Заходящий на посадку самолет ослепил работника Пулково

В петербургском аэропорту Пулково выясняют обстоятельства получения травмы глаз, полученной работником аэровокзала. По предварительным данным, мужчину ослепили фарами.

Как сообщили в "Воздушных воротах Северной столицы", управляющей компании Пулково, сейчас сотрудник направлен в глазной травмпункт. У мужчины началась резь в глазах при обслуживании воздушного судна.

На летном поле сотрудники аэропорта указывают, как маневрировать бортам при посадке и взлете.

Сейчас в аэропорту проводится проверка, устанавливается, какой мощности были фары на борту, а также на каком расстоянии от лайнера находился работник.