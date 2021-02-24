В Санкт-Петербурге открылась Академия хоккейного мастерства

Большие победы невозможны без развития массового спорта, отмечают в Смольном. Только хоккеем в Петербурге занимаются больше десяти тысяч детей. Город вкладывает значительные средства в строительство спортивных объектов. Академия - это еще один шаг на пути к очередным победам, а также - новая точка притяжения для любителей здорового образа жизни.
Причем речь идет не только о хоккее. В перспективе территорию рядом с академией благоустроят. Здесь появятся Аллея славы отечественного хоккея, беговая дорожка, скейт-парк и зона отдыха. В церемонии открытия академии принял участие сын легенды отечественного хоккея Александр Харламов - спортивный менеджер, сам в прошлом хоккеист. "Надеюсь, что эти стены помогут начинающим хоккеистам стать настоящими чемпионами", - сказал он.
В комитете по физкультуре и спорту подчеркивают, что Петербург - город славных спортивных традиций. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею прошли здесь в 1946 году. После войны фронтовики создали команду - сегодня это прославленный клуб СКА. В 2023 году ледовый комплекс академии предполагается задействовать в мероприятиях ЧМ по хоккею, который пройдет в Петербурге.