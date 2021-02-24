Житель Петрозаводска пробежал по льду озера до Кижей почти 66 километров

Новости

Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ 10:40
В Новосибирске осудили почтальонку, похитившую деньги ветеранов 10:39
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет 10:24
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% 10:22
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха 10:12
В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка 10:07
В Тольятти после пожара на складе нашли тело ребенка 10:06
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию 10:05
Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза 10:03
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 09:52
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России 09:50
Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу 09:49
В Подмосковье при пожаре погиб отец с двумя детьми 09:39
В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания 09:37
В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" 09:33
Названы самые комфортные для жизни города России 09:31
Собака британского премьера Джонсона испортила ценные вещи в резиденции 09:21
В среду москвичей ожидают аномально высокое давление и мороз 09:20
Экс-премьер Японии призвал не политизировать вопрос закупки вакцин 09:18
На Сахалине завели дело из-за избиения воспитанницы интерната 09:18
В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 10:25
Рубрика: Общество

Житель Петрозаводска пробежал по льду озера до Кижей почти 66 километров

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Влад Арбатов/vk.com Фото: Влад Арбатов/vk.com
Фото: Влад Арбатов/vk.com

Житель Петрозаводска Влад Арбатов устроил ультрамарафон по льду Онежского озера. Он пробежал от городской набережной до острова Кижи почти 66 километров. Марафон занял 9 часов 39 минут.

Сибирячка установила личный рекорд на чемпионате России по легкой атлетике

Влад вынашивал эту идею почти два года. Даже позвал с собой в забег всех желающих, правда, предупредив, что будет нелегко. Возможны метели, ветер в лицо. И сойти будет нельзя, просто некуда. В итоге компаньонов спортсмен не нашел.

23 февраля в забег Влад отправился один. Его марафон был согласован с со специалистами МЧС Карелии. Спортсмена сопровождал один снегоход.

Влад Арбатов назвал свой забег контрольной тренировкой в честь 23 февраля. Пусть это был неофициальный соло марафон, он смог преодолеть всю дистанцию в сложных условиях. Когда стартовал в семь утра, градусник показывал минус 27 градусов.

Кстати, Влад уже участвовал в разных ультрамарафонах. Он, например, пробежал вокруг самого соленого озера Европы в Волгоградской области - 82 километра, 107 километров в Суздале, участвовал в Kannas Ultra - забеге на 100 километров по Карельскому перешейку.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"