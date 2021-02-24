Житель Петрозаводска пробежал по льду озера до Кижей почти 66 километров

Житель Петрозаводска Влад Арбатов устроил ультрамарафон по льду Онежского озера. Он пробежал от городской набережной до острова Кижи почти 66 километров. Марафон занял 9 часов 39 минут.

Влад вынашивал эту идею почти два года. Даже позвал с собой в забег всех желающих, правда, предупредив, что будет нелегко. Возможны метели, ветер в лицо. И сойти будет нельзя, просто некуда. В итоге компаньонов спортсмен не нашел.

23 февраля в забег Влад отправился один. Его марафон был согласован с со специалистами МЧС Карелии. Спортсмена сопровождал один снегоход.

Влад Арбатов назвал свой забег контрольной тренировкой в честь 23 февраля. Пусть это был неофициальный соло марафон, он смог преодолеть всю дистанцию в сложных условиях. Когда стартовал в семь утра, градусник показывал минус 27 градусов.

Кстати, Влад уже участвовал в разных ультрамарафонах. Он, например, пробежал вокруг самого соленого озера Европы в Волгоградской области - 82 километра, 107 километров в Суздале, участвовал в Kannas Ultra - забеге на 100 километров по Карельскому перешейку.