Как создавали, а потом разрушили "крымское Сколково"

Решение правительства РК окончательно демонтировать остатки недостроенной атомной станции предсказуемо разделило крымчан. Кто-то считает, что давно пора это сделать, другие, наоборот, горячо отстаивают "зону сталкеров". "РГ" разыскала людей, участвовавших в создании АЭС, они рассказали, как возник город атомщиков и сама станция и как она стала одной из первых жертв Чернобыля.

Мог бы стать наукоградом

Выпускница Симферопольского государственного университета Елена Аттестатова попала на стройку Крымской атомной в далеком 1984 году. В тот год площадку станции объявили Всесоюзной комсомольской стройкой, со всех концов Советского Союза на берег Азовского моря потянулись молодые строители, а потом и те, кто должен был работать уже на самой станции.

- Мы с мужем окончили физический факультет СГУ и сразу решили, что хотим работать на Крымской АЭС, - рассказывает Елена. - Подали документы, нас долго проверяли и, наконец, мы получили приглашение на работу. Когда приехали в Щелкино, там уже было домов 10 и магазин.

Первые строители жили в Ленино, оттуда их возили автобусами на стройплощадку. Часть людей жила в блочных немецких домиках, часть - в двухэтажных деревянных времянках.

Инженер-теплофизик Ольга Темная с мужем физиком-дозиметристом приехали на строящуюся Крымскую АЭС после окончания Ленинградского политехнического института. В дирекции Крымской АЭС - подразделении, готовившемся эксплуатировать атомную станцию, вспоминает Ольга, работало много выпускников профильных специальностей Киевского и Одесского политехов. Штат эксплуатационников заблаговременно комплектовался, проходил обучение. Город атомщиков и станция строились почти одновременно. Елена с мужем сразу получили место в малосемейном общежитии, а семья Ольги снимала комнату в селе Мысовое. Щелкино возводили очень быстро, через три года специалисты получали квартиры.

Вслед за строителями на объект стали принимать работников для подбора нужного оборудования. Елена Аттестова занималась комплектованием контрольно-измерительных панелей, отбор был очень тщательный, многоуровневый. Каждое решение приходилось защищать, прежде чем его утверждали. На Крымскую АЭС работали десятки проектных институтов и групп, НИИ и заводы из разных уголков Союза. Потом стали приезжать реакторщики, сотрудники машинного зала. Это уже были люди с опытом работы на действующих атомных станциях.

Постепенно здесь рос город будущего со своей особой внутренней интеллектуальной аурой - как Сколково 80-х годов.

- Это был настоящий наукоград - множество молодых ученых физиков, ядерщиков, инженеров, специалистов разных областей, - говорит Елена. - Люди осваивали новые профессии, потому что им это было интересно. У нас, например, были прекрасные психологи из Москвы, кто-то увлекался рисованием, были люди, свободно владеющие японским или венгерским языками. В этой творческой атмосфере было интересно и жить, и работать. Там я впервые познакомилась с компьютером и даже стала осваивать язык программирования.

Чернобыль еще не случился

При том, что площадка станции была закрытым объектом, сам город оставался доступен для всех желающих, и летом местные сюда ездили на отдых. Население выросло до 19 тысяч человек, Щелкино жило обычной жизнью. Субботники, первомайские и ноябрьские демонстрации, конкурсы - все это осталось в летописи атомграда.

- Помню, одна женщина, кажется, секретарь парткома, мечтала возле городской трибуны высадить голубые ели, - рассказывает Ольга Темная. - Раза три пробовали, но саженцы засыхали. Наконец кто-то дал дельный совет - посадить их не весной, а осенью. Так и сделали, и деревья прижились.

Та трибуна с посаженными возле нее елями до сих пор стоит в Щелкино на центральной аллее. К слову, секретарь комсомольской организации дирекции по строительству Крымской АЭС Сергей Ермилов впоследствии стал министром энергетики Украины.

В апреле 1986 года случилась авария в Чернобыле, и тут же в Щелкино появилось множество людей из Припяти. В Крым они приезжали без вещей, только в той одежде, которая была на них. А многие местные атомщики по первому призыву уехали в Чернобыль. Тогда еще не было ощущения, что над крымской станцией сгущаются тучи.

Спланированная кампания

В 1988 поднялась волна "зеленых" протестов, похоронившая Крымскую АЭС.

- Для нас, например, было шоком, что даже наши преподаватели-физики из СГУ, например, профессор Свидзинский, завкафедрой теоретической физики, тоже был в группе "зеленых", - говорит Елена Аттестатова.

Протестующие напирали на то, что станция построена на месте геологического разлома. В 1989 году в Щелкино приехали ведущие специалисты-сейсмологи из Италии - Апеннины близки с Крымом по геологическому строению. Провели всесторонние исследования, зондирование, и в итоге подтвердили надежность выбранного для АЭС места. Но станцию это уже не могло спасти. Когда специалистам дали команду распродавать оборудование, стало ясно, что это конец. А о том, как растаскивали ценности после развала Союза, в Крыму до сих пор ходят легенды.

- В 1991 году мы с мужем вернулись в Симферополь. Не было сил смотреть, как уничтожается то, что мы создавали, - продолжает рассказ Елена. - Там было оборудование, золотые клеммы, мельхиоровые трубы-контуры охлаждения колоссального тоннажа, кабели с золотыми жилами - все это исчезло в неизвестном направлении.

Были ли правы "зеленые", добившись закрытия станции? Однозначного ответа нет до сих пор. Строители Крымской АЭС до сих пор уверены, что это была спланированная политическая кампания.

- В это время моя коллега находилась во Львове в отпуске. По телевизору показывали живую цепь от Симферополя до Щелкино в знак протеста против строительства АЭС. Она испугалась, что не сможет приехать домой, - вспоминает Ольга. - А фактически в этой цепи было два десятка человек, но по телевизору показали так, что можно было подумать, что они действительно стояли на всем пути от Симферополя до Щелкино.

К началу 90-х большинство специалистов из поселка уехали. Те, у кого был опыт работы в атомной энергетике, вернулись на свои прежние места. Молодым, как Елена и Ольга, в отрасли места не нашлось - она сама переживала не лучшие времена. Попытки создать на месте атомной станции объект тепловой энергетики успехом не увенчались. Вдобавок поселок на две зимы вообще остался без котельной и отопления, что усугубило ситуацию. Население Щелкино уменьшилось в два, если не в три раза. Позже Елена Аттестатова занялась турбизнесом и спустя годы возила туристов туда, где прошла ее молодость. Заброшенная площадка АЭС до сих пор манит путешественников. Свою трехкомнатную квартиру в Щелкино спустя несколько лет Елена с трудом продала за 2 тысячи долларов. Ольга Темная, как и многие другие, перебралась на материк.

В 1989 году в Щелкино приехала выпускница исторического факультета Казанского университета Джанетта Меликова.

- В тот год моя преподавательница показала мне статью о Крымской АЭС в газете, где говорилось, что место для нее выбрали неудачно, - вспоминает Джанетта. - Я тогда и думать не могла, что через три месяца по воле судьбы окажусь там.

С тех пор Джанетта работает преподавателем истории и обществоведения в местной школе N1, по совместительству являясь хранителем музея несостоявшейся станции.

Комментарии

Владимир Загребельский, глава администрации Щелкино:

- Конечно, нам важно знать, что будет потом на этом месте. По сути, много лет назад моногород Щелкино остался без градообразующего предприятия. Мы будем рады любому инвестору, но, положа руку на сердце, щелкинцы мечтают получить статус города-курорта. Может быть, детского. У нас ведь великолепные пляжи, теплое, неглубокое море. Мы очень надеемся, что здесь построят набережную, о которой мечтают все горожане. Это ведь единственный в Крыму город на берегу Азовского моря.

Сандро Кирияк, блогер:

- Не надо ломать недостроенную АЭС. Зачем? Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, можно создать на основе недостроя арт-объект. Он там сам собой создается уже десятки лет, по нашим масштабам - как пирамида Хеопса. А еще там можно открыть полигон для тренировки экстремалов, для страйкбольных сражений, для учений силовых структур, для промышленных альпинистов. Киносъемочная площадка получится отличная! Это потенциально многофункциональный комплекс.