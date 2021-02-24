На курорте "Роза Хутор" рассказали, кто противостоит лавинам в горах Сочи

За зимний сезон на сочинском курорте "Роза Хутор" лавинщики производят порядка 2000 выстрелов и "спускают" более миллиона кубометров снега.

Предупреждения о лавинной опасности от МЧС в этом сезоне приходят сочинцам и гостям курорта, кажется, чаще чем обычно. Можно было бы упрекнуть уполномоченные службы в чрезмерной осторожности, но недавний сход четырех лавин в горах Красной Поляны говорит о том, что бдительность здесь никогда не бывает лишней. К счастью, все обошлось и пострадали только любители катания и только из-за того, что половина горнолыжных трасс была в тот день закрыта.

Чтобы понять, что лавины в горах Сочи - не редкость достаточно посмотреть на горные склоны. На их сход указывают так называемые "прочесы" - голые места посреди леса. Конечно, такое бывает только на "диких" участках, которые не обслуживаются. Чем выше горы, тем больше лавин. Если прибавить еще осадки, то сразу понятно, что лавиноопасность в горах Сочи - высокая. Именно поэтому на курорте "Роза Хутор" есть собственная противолавинная служба, в которой трудятся 40 человек.

- За погодой следят штатные метеорологи, на основе их наблюдений синоптики делают прогноз. Для прогноза лавин особенно важно количество осадков. За сбор информации "в полях" отвечают инженеры по проведению лавинных работ, - рассказывает заместитель руководителя противолавинной службы курорта "Роза Хутор" Сергей Бенделиани.

- Есть методики по оценке несущей способности снега, например, компрешн тест, который к нам пришел из мировой практики. Полевые обследования особенно важно проводить после снегопадов, из-за осадков и метелей возникает больше всего лавин. В весенний период на сход лавин влияет тепло и солнце. В первом приближении специалист оценивает разницу показателей до снегопада, до потепления, температуру слоев снега, плотность, размер кристалла. Анализ ситуации помогают делать специальные программы, - говорит лавинщик.

К сожалению, предотвратить сход лавины нельзя, а вот проконтролировать - можно. Для этого проводят предупредительный спуск лавин. На "Роза Хутор" этим занимается подразделение активных воздействий противолавинной службы.

- С момента организации государственной противолавинной службы, еще в Советском Союзе и до сегодняшних дней в большинстве горных районов для спуска лавин используют артиллерию. Когда я был студентом, горнолыжные трассы здесь были метров 200, они находились внизу и о лавинах речи не шло. Но когда первый курорт, еще в 2000-х годах вышел на гребень хребта, возник вопрос борьбы с лавинами. Тогда мы узнали, что такое пушки "Газекс". Они работают за счет двух газов, которые подаются по специальным трубопроводам, благодаря автоматическому управлению смешиваются в эксплодере - металлическая труба - и происходит взрыв. После того, как пушки "Газекс" показали свою эффективность, этот опыт стал широко использоваться как надежный и безопасный способ воздействия на лавины. На сегодняшний день на территории "Роза Хутор" установлено 68 пушек и 17 шелтеров - специальных укрытий, где хранятся необходимые газы, - продолжает свой рассказ Сергей Бенделиани.

Помимо "Газексов" на курорте используют и пневматические пушки "Аваланчер". - Если посмотреть на международный опыт, то сегодня все самое современное оборудование для борьбы с лавинами собрано в горах Сочи, - отмечает лавинщик.

Естественно, для того, чтобы спустить лавину, недостаточно просто выстрелить из пушки.

- Перед спуском лавины прежде всего необходимо убедиться в полной безопасности мероприятия. Готовятся все необходимые документы, специальный план, идет рассылка во все службы курорта, чтобы в месте спуска лавин никого не было, - отмечает специалист.

За зимний сезон на курорте "Роза Хутор" лавинщики производят порядка 2000 выстрелов и "спускают" более миллиона кубометров снега. Но даже при 100 процентном внимании лавинщиков, бывают сюрпризы. Происходят они чаще всего из-за любителей фрирайда, которые катаются вне оборудованных трасс. Причем сами виновники могут даже не заметить, что подвергают себя и окружающих опасности.

- Естественно, на курорте огорожены участки вне трасс, стоят предупредительные знаки. Но некоторых это не останавливает. И если вы решили кататься вне трасс необходимо помнить - все, кто ниже вас по склону находятся в потенциальной опасности, - подчеркивает Бенделиани.

Чтобы обезопасить внетрассовое катание нужно, как минимум, соблюдать несколько правил. Прежде всего - не кататься в одиночку. Делать это там, где четко знаешь рельеф. Если участок не понятен, необходимо воспользоваться помощью гида, который подскажет как проложить путь. И, конечно, иметь с собой и уметь пользоваться противолавинным оборудованием, не говоря уже о заряженном телефоне с контактами службы спасения.

- Есть много рекомендаций, как действовать, если попал в лавину, но суть в том, что в реальной ситуации все они забываются. Прежде всего нужно постараться избежать попадания в центр лавины, выбраться на ее край. Если попали в лавину, старайтесь сохранить спокойное дыхание, так меньше снега попадет в легкие. Если, все-таки, лавина накрыла, не нужно кричать, тратить силы и кислород, даже минимальный слой снега полностью поглощает звук. И здесь остается надеяться только на товарищей, с которыми вы катаетесь, - отмечает Сергей Бенделиани.

В Сочи уже задумались о введении административной ответственности для катающихся вне трасс. Городские власти сформировали рабочую группу, которая прорабатывает вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации в части законодательного регулирования катания вне сертифицированных трасс и специальных зон для фрирайда. Это позволит горнолыжным комплексам выработать правовой механизм воздействия на любителей экстремального отдыха.