Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, который ранее заявил о "нарушении" прав человека в Крыму.

Во вторник, 23 февраля, в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Некоторые делегации западных стран призвали РФ исполнять минские договоренности, хотя Россия не является стороной соглашений.

В частности, постпред ФРГ Кристоф Хойсген выразил беспокойство судьбой крымских татар, которые, по его словам, якобы подвергаются притеснениям на полуострове. "Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму", - спросил Хойсген.

По словам Полянского, это "картинные" сокрушения. "Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить", - заявил дипломат. Он также добавил, что "гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого". Ежегодно это делают миллионы украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове и делятся позитивными впечатлениями в соцсетях, отметил Полянский.

По его словам, "если сегодня и оправдано говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной", которая ранее была открытой и дружественной России с общими ценностями и идеалами, но под воздействием "майданного безумия и геополитических соображений" западных стран превратилась в вотчину националистов и анти-Россию.