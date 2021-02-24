Новости

В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
В Горно-Алтайске люди выпрыгивали из окон горящего здания ТЦ 08:42
Из-за бурана на Южном Урале задержаны поезда 08:36
Топ-менеджеры электросети Техаса ушли в отставку после энергокризиса 07:49
В Техасе грузовик врезался в состав с бензином 07:42
В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей 07:42
В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды 07:31
Telegram расширил свой функционал 07:02
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день 06:27
В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов 06:02
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V" 05:55
Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами 05:43
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре 05:30
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии 05:24
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса 04:57
Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок 04:43
Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 08:55
Рубрика: В мире

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым

Текст: Диана Ковалева
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, который ранее заявил о "нарушении" прав человека в Крыму.

Во вторник, 23 февраля, в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Некоторые делегации западных стран призвали РФ исполнять минские договоренности, хотя Россия не является стороной соглашений.

В частности, постпред ФРГ Кристоф Хойсген выразил беспокойство судьбой крымских татар, которые, по его словам, якобы подвергаются притеснениям на полуострове. "Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму", - спросил Хойсген.

Фото: Вальдемар Гердт / facebook
В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой

По словам Полянского, это "картинные" сокрушения. "Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить", - заявил дипломат. Он также добавил, что "гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого". Ежегодно это делают миллионы украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове и делятся позитивными впечатлениями в соцсетях, отметил Полянский.

По его словам, "если сегодня и оправдано говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной", которая ранее была открытой и дружественной России с общими ценностями и идеалами, но под воздействием "майданного безумия и геополитических соображений" западных стран превратилась в вотчину националистов и анти-Россию.

В регионах В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Международные организации ООН Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются