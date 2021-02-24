В небольшом музее разместились редкие документы, раритетная техника и униформа, подлинные уголовные дела, архивные сведения о работе прокуратуры Севастополя с XIX века до наших дней.

Музей расположен в новом здании учреждения на улице Советской. По словам прокурора Севастополя Марка Большедворского, административный корпус площадью около тысячи квадратных метров, предназначенный для аппарата прокуратуры, был построен так, чтобы не нарушить исторический облик улицы в центре города.

Экспонаты для музея собирали в городских, ведомственных и семейных архивах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, многие предметы и документы предоставлены ветеранами и их родственниками, а также работниками прокуратуры, которые участвуют в поисковом и реконструкторском движении.

- Среди самых интересных экспонатов - документ 1846 года, где впервые упоминается прокуратура Севастополя, - рассказывает один из создателей музея, сотрудник прокуратуры Дмитрий Потанин. - Он сохранился случайно, потому что находился в Петербурге. Все архивы, которые были в Севастополе, утеряны в годы Крымской войны. В документе говорится о споре между прокуратурой и севастопольской полицией, который был вынесен на уровень Государственного совета. Было принято решение не расширять полномочия прокуратуры и не передавать полицию под прокурорский надзор.

В государственном архиве Севастополя авторам экспозиции удалось найти много документов 1920-30-х годов. Почти все - с пометкой "секретно". Прокуроры тогда боролись с коррупцией, торговлей санкционными товарами, защищали права подсудимых.

- Прокурор получил информацию от агентов, что комендант севастопольского базара получает взятки через посредников, но это было сложно доказать. Поэтому было направлено письмо о том, чтобы за ним установили слежку, - показывает Потанин одно из донесений того периода.

О годах Великой Отечественной войны информации в архивах осталось гораздо меньше, многие документы были уничтожены. Искали в разных источниках. Например, удалось найти имя прокурора города в период героической обороны Севастополя 1941-42 годов Александра Шнея, но никаких подробностей о его судьбе не было известно.

- Его имя обнаружилось в архиве администрации города в списке работников органов власти, погибших в годы войны, - продолжает Потанин. - А потом на одном из сайтов мы нашли его историю, опубликованную родственниками. Оказалось, что он не эвакуировался из Севастополя, хотя как прокурор мог покинуть город. Он остался и, по воспоминаниям очевидцев, погиб под гусеницами танка в одной из контратак на немцев в районе 35-й береговой батареи.

Заметное место в музее занимает письменный стол - воссозданное рабочее место прокурора 1940-1960-х годов. Немецкая печатная машинка первой половины прошлого века, старинный телефон, толстые потертые папки с материалами подлинного уголовного дела в семи томах - убийцу искали 15 лет, но так и не нашли.

- Не у всех следователей были машинки, многие документы писали от руки. Но основные - о возбуждении, закрытии дела - печатали, - говорит Дмитрий Потанин.

В музее планируют проводить встречи ветеранов - работников прокуратуры с молодыми специалистами, устраивать экскурсии и уроки права для кадетов и школьников.