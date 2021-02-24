Спрос на отдых в Крыму в феврале-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза. Особой популярностью пользуются санатории с программами реабилитации после COVID-19. В связи с этим увеличилось число объектов, работающих в этом году в межсезонье.

Крым всегда был курортом, специализирующимся на лечении заболеваний органов дыхания. Большинство санаториев этого профиля находится на ЮБК. Уникальный субтропический климат, в котором сочетаются горный и морской воздух, насыщенный фитонцидами хвойных лесов и реликтовых можжевеловых рощ, творит чудеса. А если еще добавить медицинские процедуры и сбалансированное питание - то вот вам и секрет правильного оздоровления и укрепления иммунитета.

В республике более 40 объектов размещения разработали программы санаторно-курортного лечения для людей, переболевших ковидом. В ближайшее время к ним добавится еще десять. Это отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Судаке. Отдохнуть здесь льготники могут бесплатно (по программе ОМС), остальные - за деньги.

- Еще весной мы поняли, что возникнет необходимость в подобных программах из-за пандемии, поэтому министерство рекомендовало их разработать, консультируясь с научно-исследовательскими институтами. Первые программы были введены еще летом 2020 года. Они рассчитаны на срок от 7 до 21 дня, включают в себя диагностические, консультационные и лечебные мероприятия. Стоимость проживания в сутки - от 3,5 тысячи рублей. При этом программы предлагают не только в здравницах с вековой историей, но и в современных отелях и комплексах, которые, кроме наработок научно-исследовательских институтов, также используют самые современные технологии, - рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В санатории "Алушта" разработали две программы восстановления после COVID-19, одна рассчитана на 14 дней, другая - на 21.

- В основе программ - физиотерапевтическое лечение. Это кислородная камера, аппарат "Мультимаг", который благотворно воздействует на весь организм, внутривенное лазерное облучение крови, электрофорез на грудную клетку, посещение соляной пещеры, массажи, фитотерапия - чаи с крымскими травами, дыхательная гимнастика, - рассказывает главврач санатория Ольга Гуржий.

Расписание посещения процедур для отдыхающих позволяет избежать очередей и скопления народа: все приходят строго по времени.

По словам Ольги Гуржий, ожидаемый результат антиковидных программ - повышение качества жизни людей, перенесших этот недуг. Например, более длительные прогулки без одышки и в целом улучшение самочувствия.

- Санаторное лечение важно круглый год, а не только летом. Отдохнув на ЮБК хотя бы пару недель, благодаря морю, воздуху, можно укрепить иммунитет. Можжевельник благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, хвойные деревья - на дыхательную, - объясняет Ольга Гуржий.

В этом году впервые санаторий работает в межсезонье (обычно - с апреля по октябрь).

- Отмечаем большой спрос на санаторно-курортное лечение в межсезонье и на программы реабилитации после COVID-19. В основном едут из Москвы и Санкт-Петербурга, начинают проявлять интерес и жители Уральского округа - Екатеринбурга, Уфы, это - работники предприятий и заводов, - говорит заместитель директора по маркетингу и продажам санатория Валерия Волковская.

Поселок Форос расположен на самом юге Крымского полуострова. Здесь находится одноименный санаторий, который с советских времен специализируется на бронхолегочных заболеваниях. В 2016 году и по настоящее время проходит его масштабная реконструкция, с 2018 года санаторий начал работать круглогодично.

В парке, заложенном генералом Раевским-старшим в 19 веке, растут кедры, сосны, пихты, кипарисы и 300-летний дуб. Здесь же можжевеловая роща. "Форос" был центром подготовки и оздоровления космонавтов, у многих местных жителей сохранились фотографии с ними.

- Заболевание ковидом - удар для организма. Коронавирус вносит дисбаланс в работу всех органов и систем. С учетом высокой заболеваемости возникла необходимость создания специальных программ реабилитации, - говорит заместитель директора по медицинской деятельности санатория "Форос" Виктор Заяц.

Программа включает консультацию терапевта, реабилитолога, в случае необходимости и других узких специалистов (например, эндокринолога и невролога).

- В программе "Восстановление после COVID-19" - лечебная физкультура, озонотерапия, кислородная барокамера, массаж грудной клетки по специальной методике, терренкур - дозированная ходьба, разновидность нордической, с инструкторами, - рассказывает Виктор Заяц.

И чисто крымские "фишки": лечение грязью Сакского озера и "Эноантом" (запатентованный местный продукт, экстракт, выжимка из винограда). Это концентрат, который разводят водой и пьют, такой напиток содержит все полезные свойства вина, но без спирта. "Эноант" действует оздоравливающе на весь организм.

- Одна из первых программ санатория - "Легкое дыхание". Она и до пандемии пользовалась спросом. Затем наш медицинский центр разработал программу "Восстановление после COVID-19" - это усиленная версия "Легкого дыхания", она появилась в июле. Сначала покупали ее не особо бойко. Основной спрос возник осенью, в октябре-ноябре, к этому времени люди начали понимать, что это за заболевание, и как важно оздоровление и восстановление после болезни. Со второй половины октября у нас на эти программы спрос повысился на 20-30 процентов, многие начали запрашивать именно антиковидные программы. Обычно в январе послепраздничный спад, но в этом году спрос на программы с лечением вырос в три раза, люди стали больше заботиться о своем здоровье, - говорит заместитель директора санатория по коммерции Татьяна Клименко.

Специалисты советуют людям, переболевшим COVID-19, санаторно-курортное лечение. В ежедневный рацион рекомендуют включить больше овощей и фруктов. И, конечно же, каждый день гулять на свежем воздухе.

Кстати

По данным Национального туроператора АЛЕАН, лидером продаж первого месяца 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму с программами реабилитации после COVID-19. Доля таких заявок в общем числе бронирований в январе составила около 40 процентов.

Над разработкой "постковидных" программ в Крыму работают НИИ имени И. М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, медицинская академия имени С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского.

На втором этапе реализации программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок (кешбэк), разработанной Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), в Крым, по предварительным данным министерства курортов и туризма РК, приобретено более 9,5 тысячи путевок. Из них около половины включают санаторно-курортное оздоровление, в том числе программы оздоровления и восстановления после COVID- 19.

На территории Республики Крым функционирует 91 санаторий, 71 из них продолжили работать в межсезонье, в том числе благодаря государственной поддержке отрасли.