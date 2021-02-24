В Сочи электропоезд насмерть сбил женщину

В Адлерском районе Сочи на 35-м километре железной дороги электропоезд "Ласточка" сообщением Адлер - Роза Хутор смертельно травмировал женщину. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел сегодня. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как удалось установить, машинист увидел женщину, переходившую железнодорожное полотно, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм 55-летняя жительница Лабинска скончалась на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.